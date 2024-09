La reconnaissance des diplômes universitaires internationaux par les autorités est en hausse.

L'an dernier, il y a eu une augmentation de 25 % de la reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères par les autorités par rapport à l'année précédente, avec une croissance significative dans les domaines médical et infirmier. Environ un sur dix des décisions positives concernait une qualification de Turquie.

En 2021, les autorités allemandes ont enregistré une augmentation des approbations pour les professionnels étrangers souhaitant faire reconnaître leurs qualifications, avec un total de 65 300 demandes acceptées, soit une augmentation de 25 % par rapport aux 52 000 approbations en 2020, selon l'Office fédéral de la statistique. Cela représente une augmentation considérable par rapport aux 8 % observée en 2020. Environ 2 300 demandes ont été refusées.

Près de 70 % des procédures de reconnaissance approuvées concernaient des professions médicales. Plus de la moitié, soit 56 %, de toutes les procédures, concernaient l'infirmier. Les médecins représentaient 14 %, suivis des ingénieurs, des éducateurs et du personnel enseignant.

Sur les 61 300 demandes approuvées, 94 % ont été déposées par des étrangers. Environ un sur dix des décisions positives concernait une qualification de Turquie, le plus élevé de tous les pays étrangers. La Bosnie-Herzégovine, les Philippines, la Tunisie, la Syrie, l'Inde et l'Ukraine suivaient dans le classement.

Le nombre de nouvelles demandes a augmenté de 26 % pour atteindre 62 100 en 2021. Au total, les autorités ont traité 81 700 procédures. Depuis le début des enregistrements statistiques en 2016, le nombre de demandes a plus que doublé.

Compte tenu des taux d'approbation en augmentation, le système de soins allemand est désormais plus accessible aux professionnels étrangers, en particulier dans les domaines médical et infirmier. Le plus grand nombre de qualifications approuvées provenant d'un pays étranger provenait de Turquie, ce qui indique une contribution significative au système de soins allemand.

