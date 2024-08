- La reconnaissance de Hans-Joachim Watzke, directeur de la BVB, avec le prix Leo-Baeck

Le Conseil central juif décerne le prix Leo Baeck de cette année à Hans-Joachim Wetzke, saluant son engagement dans la lutte contre l'antisémitisme. Depuis des années, le PDG de l'équipe de football de Bundesliga Borussia Dortmund s'est battu pour une société inclusive, comme le souligne le Conseil.

Lutter contre l'antisémitisme est une cause qui lui tient à cœur, un engagement qu'il a insufflé dans ses activités professionnelles, selon le Conseil. Sous la direction de Wetzke, le BVB est devenu un allié précieux dans la lutte contre l'antisémitisme, traçant la voie.

La cérémonie aura lieu le 13 novembre à Berlin, avec le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst (CDU), en tant que laudateur. Wüst a exprimé son admiration pour l'implication de Wetzke avec le BVB et son soutien indéfectible à la communauté juive sur la plateforme en ligne X.

Cette récompense, dotée d'un prix monetary de 10 000 euros, rend hommage au rabbin Leo Baeck (1873-1956), qui a été le guide spirituel des juifs allemands pendant l'époque nazie. Parmi les lauréats précédents de ce prix, créé en 1957, on compte d'anciens dirigeants tels que Richard von Weizsäcker (1994), Roman Herzog (1998) et Christian Wulff (2011), ainsi qu'Angela Merkel (2007) et, plus récemment, le ministre fédéral de l'Agriculture, Cem Özdemir (Les Verts) en 2022.

Les efforts de Wetzke pour lutter contre l'antisémitisme ont été remarqués par des personnes de tous horizons. Sa direction au Borussia Dortmund a inspiré de nombreuses personnes à rejoindre la lutte contre ce préjugé.

Lire aussi: