- La récolte rapide de concombres atteint son maximum

Après une phase initiale difficile, la production de concombres en Basse-Bavière est maintenant florissante à pleine capacité. La météo a parfois causé des inquiétudes chez les agriculteurs. La saison a commencé en avril avec un temps frais et instable, selon Patrick Scharl, consultant en fruits et horticulture à l'Association des Agriculteurs de Bavière (BBV). Les mois d'été ont ensuite apporté de la chaleur et des pluies occasionnelles, ce qui a permis une bonne production de concombres. Toutefois, il reste à voir si la saison se soldera également par un succès financier. La période de récolte se termine fin septembre, selon les conditions météorologiques.

Les concombres poussent mieux avec un mélange de soleil, de pluie et de températures nocturnes supérieures à 15 degrés, explique Scharl. Le climat printanier a été difficile en raison de périodes de froid.

Les importantes inondations en Bavière au début juin ont eu peu d'impact sur les agriculteurs de concombres. D'autres régions ont été principalement touchées. Cependant, les champs de Basse-Bavière ont également été submergés. Les agriculteurs ont réussi à évacuer l'eau. Si les champs sont submergés pendant plusieurs jours, cela peut entraîner une carence en oxygène racinaire et la propagation de maladies.

La taille est cruciale dans le marketing des concombres à cornichons, selon Scharl. Les concombres plus petits nécessitent plus de travail pour chaque kilogramme, mais les agriculteurs gagnent plus par kilogramme. Cependant, les concombres plus gros ont moins de concurrence, par exemple de la Turquie.

La récolte de concombres plus petits permet une récolte régulière, mais avec des exigences de travail accrues. Alternativement, les agriculteurs peuvent laisser les concombres mûrir plus longtemps et les récolter lorsqu'ils sont plus gros. Scharl prône un équilibre entre les deux méthodes.

Les importantes récoltes de concombres en Basse-Bavière et dans d'autres régions cette année ont entraîné un marché saturé. Il est incertain que la récolte se soldera également par un succès de vente à la fin de la saison.

Trouver suffisamment de travailleurs saisonniers est un défi pour les agriculteurs, selon l'expert de la BBV. Trouver une main-d'œuvre saisonnière adéquate est de plus en plus difficile. La plupart des travailleurs saisonniers de la région viennent de Roumanie, de Pologne et de Moldavie.

La Basse-Bavière est reconnue comme la plus grande région de culture de concombres en continu en Europe. Parmi ses clients figurent également de grandes chaînes de fast-food qui utilisent les concombres comme garniture pour leurs burgers.

