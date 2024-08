- La récolte nord-coréenne menacée par les fortes pluies

Pluies torrentielles en Corée du Nord susceptibles de réduire considérablement les rendements agricoles. Selon un rapport publié lundi par l'Organisation mondiale de la nourriture, les pluies extrêmes de juillet ont entraîné des inondations sur les rizières et les champs de maïs. Dans les provinces de Hwanghae et de Pyongan, considérées comme les régions agricoles les plus importantes de Corée du Nord, les précipitations de juillet ont atteint jusqu'à plus de 80 % au-dessus de la moyenne annuelle.

Les précipitations torrentielles sont prévues jusqu'en octobre, selon le rapport. De plus, les températures élevées en août augmenteront le risque d'infestation de parasites sur les rendements agricoles.

La Corée du Nord, en raison de catastrophes naturelles régulières et de décennies de mauvaise gestion, dépend de l'aide alimentaire internationale. On estime qu'une partie importante de la population est chroniquement sous-alimentée.

En fin de juillet, les médias d'État nord-coréens ont reconnu de graves inondations dans le nord-ouest du pays. Selon l'agence de presse KCNA, près de 4 000 ménages ont été touchés et environ 3 000 hectares de terres agricoles ont été endommagés le long de la ville-frontière de Sinuiju près de la Chine. KCNA n'a pas mentionné les éventuelles pertes humaines.

La Corée du Nord est particulièrement vulnérable aux inondations en raison de son taux élevé de déforestation.

Les pluies torrentielles en Corée du Nord, qui se poursuivent jusqu'en octobre, pourraient aggraver sa crise alimentaire compte tenu de sa dépendance à l'aide alimentaire internationale. Les précipitations et les inondations excessives dans des régions agricoles clés comme Hwanghae et Pyongan sont susceptibles de réduire davantage les rendements agricoles limités de la Corée du Nord.

Lire aussi: