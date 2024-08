La recherche montre que la navigation dans le contenu vidéo peut encore enchanter votre ennui.

Dans notre étude, nous avons découvert que les individus ont tendance à accélérer ou à sauter des vidéos pour soulager les sentiments d'ennui, mais cette pratique surprenante augmente les sentiments d'ennui, a déclaré Dr. Katy Tam, fellow postdoctoral en psychologie à l'Université de Toronto à Scarborough.

Elle a poursuivi : "Cette pratique non seulement diminue la satisfaction, l'engagement et l'importance de l'expérience de visionnage, mais elle s'inscrit également dans une tendance croissante de l'ennui observée chez les jeunes de 2008 à 2020."

"L'ennui a été lié à des conséquences mentales, d'apprentissage et comportementales néfastes, telles que des symptômes de dépression, une mauvaise performance académique et même des comportements agressifs", a ajouté Dr. Tam.

Les idées reçues sur l'ennui

Pour examiner l'impact de l'accélération et du changement de vidéos sur l'ennui, les chercheurs ont mené deux expériences avec environ 1 200 participants, comme indiqué dans la publication du Journal of Experimental Psychology: General datée du lundi.

Dans le premier essai, les participants ont vécu deux scénarios de visionnage. Le premier scénario consistait à regarder une vidéo de 10 minutes sans possibilité de changer ou d'accélérer. Le deuxième scénario permettait aux participants de passer entre sept vidéos de 5 minutes pendant une période de 10 minutes.

La deuxième expérience a mis en place deux tours de visionnage de vidéos, les participants regardant une vidéo de 10 minutes au premier tour et ayant la possibilité d'accélérer ou de rembobiner une vidéo de 50 minutes au deuxième tour.

Les participants ont anticipé moins d'ennui avec la possibilité de changer ou d'accélérer pour les deux essais, mais ont rapporté se sentir plus engagés, satisfaits et importants lorsqu'ils regardaient une vidéo du début à la fin, selon l'étude.

"L'ennui est étroitement lié à notre attention", a expliqué Dr. Tam. "Le sentiment d'ennui surgit lorsqu'il y a un écart entre le niveau d'engagement que nous avons actuellement et le niveau d'engagement que nous désirons. Lorsque les gens passent fréquemment d'une vidéo à l'autre, ils ne se connectent pas pleinement à une vidéo individuelle et cherchent plutôt quelque chose de plus captivant."

Comprendre l'ennui

Pour interpréter avec précision la signification de cette étude, il est important de plonger plus profondément dans l'essence véritable de l'ennui, a suggéré Dr. Pamela Rutledge, directrice du Media Psychology Research Center, une organisation de recherche indépendante qui n'a pas participé à l'étude.

"Une étude comme celle-ci peut être mal interprétée comme une autre critique des médias numériques, mais il est essentiel de reconnaître l'ennui comme un moteur qui nous pousse à changer nos activités", a déclaré Dr. Rutledge.

"L'ennui, comme la colère ou la tristesse, est une émotion inconfortable et est souvent mal comprise ou trivialisée", a-t-elle poursuivi. "Alors que certains peuvent associer l'ennui à l'oisiveté ou au manque de motivation, il peut avoir des effets à la fois bénéfiques et néfastes. L'ennui, comme toutes les émotions négatives, sert de signal pour nous amener à réévaluer nos activités et à chercher des alternatives engageantes et récompensantes."

Considérer l'ennui comme un inconvénient amène les individus à réagir rapidement pour soulager leur inconfort, tandis que le percevoir comme un moteur encourage la réflexion sur des activités significatives et épanouissantes, a expliqué Dr. Rutledge.

Sortir du cycle de l'ennui

Pour briser le cycle de l'ennui induit par le défilement, l'intention est la clé.

"Prenez un moment avant d'appuyer sur le bouton d'accélération ou de saut et trouvez des moyens de rester engagé pendant la visionnage de vidéos", a déclaré Dr. Tam. "Chercher une expérience immersive dans une salle de cinéma, où le plaisir est dérivé de l'engagement avec le contenu, plutôt que de le parcourir, peut servir de précieuse analogie."

Dr. Rutledge a également mis en évidence l'importance de "reconnaître que plus de contenu, potentiellement meilleur, est toujours disponible en ligne, ce qui peut exacerber un sentiment de peur de manquer quelque chose et entraver l'appréciation rationnelle, si vous n'êtes pas conscient de vos habitudes de visionnage".

Il est également essentiel d'examiner les raisons sous-jacentes au désir de sauter les vidéos, car

Lire aussi: