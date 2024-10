La recherche des victimes et des personnes toujours portées disparues après l'ouragan Helena persiste.

Malgré le temps qui s'est écoulé depuis que l'ouragan "Helene" a brutalement frappé les États-Unis, de nombreux victimes et personnes portées disparues n'ont toujours pas été localisées. Les équipes de secours et les bénévoles continuent de s'acharner, se frayant un chemin à travers les routes partiellement détruites, les lignes électriques renversées et les glissements de terrain, dans l'espoir d'atteindre les zones isolées. Au vendredi, le triste décompte s'élevait à 215 morts confirmées, faisant de "Helene" l'ouragan le plus meurtrier à avoir ravagé le continent américain depuis "Katrina" en 2005. De nombreux autres sont portés disparus, ou leur sort reste mystérieux.

Dans le comté de Buncombe, en Caroline du Nord, 72 décès avaient été identifiés jeudi soir, heure locale, selon le shérif Quentin Miller. Aux personnes abandonnées, il a adressé un message d'endurance : "Nous savons que ce sont des temps difficiles, mais tenez bon, nous venons vous chercher."

La tempête a touché terre en Floride il y a plus d'une semaine, laissant une trace de destruction à travers la Géorgie et les Caroline du Sud et du Nord. Dans de nombreux endroits, les systèmes de communication et d'électricité sont toujours en panne, compliquant les opérations de recherche et de sauvetage.

Malgré les efforts acharnés des équipes de sauvetage, de nombreuses zones touchées par l'ouragan "Helene" restent inaccessibles en raison des dommages importants. La tempête a laissé une marque indélébile en Floride, en Géorgie et dans les Carolines, le bilan des morts continuant de grimper.

