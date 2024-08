La recherche des Allemands disparus sur le Mont Blanc est arrêtée.

Lundi matin, des blocs de glace de glacier se détachent du Mont Blanc et tombent dans les profondeurs. Un Français est tué par la neige, et deux Allemands ont été portés disparus depuis. Les autorités ont désormais arrêté les recherches pour les deux alpinistes.

Les recherches pour deux alpinistes allemands dans le massif du Mont Blanc ont été arrêtées. Ils avaient été portés disparus depuis une chute de glace de glacier lundi matin. "Il n'y a plus de recherche", a déclaré un porte-parole du parquet dans le département français de Haute-Savoie. "Malheureusement, cela n'a plus de sens." Les deux Allemands sont considérés comme ayant été entraînés dans une crevasse remplie de jusqu'à dix mètres de neige.

Les premières constatations suggèrent que les Allemands ont été pris dans un serac, une tour de glace de glacier, qui s'est effondrée aux alentours de 3h00 lundi matin à environ 4100 mètres sur le côté nord du Mont Blanc du Tacul. Un Français a été tué et quatre autres blessés.

"Je venais de passer par là. Il faisait sombre, on n'a entendu que le bruit. Un coup sourd et puis la descente de neige vers la vallée", a déclaré le témoin oculaire Paolo Comune, directeur du service de sauvetage en montagne dans la vallée italienne d'Aoste, au journal "La Repubblica". Il se trouvait dans la région pour des raisons de formation lorsque la glace de glacier s'est effondrée.

Les Allemands, âgés de 30 et 39 ans, ont été portés disparus depuis. Ils avaient passé la nuit avant lundi dans une cabane au pied du massif du Mont Blanc. Un piolet a été trouvé au bord d'une crevasse lors des recherches pour les Allemands. Il est believed qu'ils ont été surpris par l'avalanche de glace et entraînés dans la crevasse.

Les premières informations suggèrent que l'effondrement du serac avait une cause naturelle. Il y aurait eu une tempête de neige sur la montagne pendant la nuit. Le Mont Blanc, qui se trouve à la frontière entre la France et l'Italie, est très exposé aux conditions météorologiques en raison de sa hauteur de plus de 4800 mètres, et les accidents graves se produisent régulièrement.

Les recherches pour les deux alpinistes allemands ont malheureusement dû être arrêtées en raison du manque d'espoir. C'est triste que leur sort reste inconnu après la chute de glace de glacier.

