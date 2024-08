- La recherche de Puigdemont à Barcelone

La police espagnole lance l'opération "Cage" pour arrêter le leader séparatiste catalan Carles Puigdemont à Barcelone. Des barrages ont été installés sur les principales routes de sortie de la métropole méditerranéenne, avec des contrôles de tous les véhicules quittant la ville, comme on peut le voir sur la télévision d'État RTVE. Dans certains cas, les coffres ont été inspectés, et les motards ont été priés de retirer leurs casques. Une voiture blanche était visée, avec le journal "El País" décrivant des scènes surréalistes.

Puigdemont est apparu ce matin au centre de Barcelone après presque sept ans d'exil, accompagné de politiciens de premier plan de son parti Junts. Il a traversé les rues sans être inquiété, saluant les partisans des deux côtés. Malgré un mandat d'arrêt en suspens, la police n'est pas intervenue. Puigdemont s'était enfui en Espagne secrètement dans une voiture après un référendum illégal sur l'indépendance en 2017 et la tentative de sécession qui a suivi.

Puigdemont s'adresse à ses partisans

Plus tard, Puigdemont a prononcé un discours bref devant des milliers de partisans près du parlement régional, où le socialiste Salvador Illa devait être assermenté en tant que nouveau président de Catalogne. "Je suis ici aujourd'hui pour vous rappeler que nous sommes toujours là, parce que nous n'avons pas le droit de baisser les bras", a-t-il déclaré en référence à sa lutte pour l'indépendance de la Catalogne.

"Nous n'avons pas intérêt à vivre dans un pays où les lois d'amnistie ne granting amnesty", a ajouté Puigdemont en référence au système de justice qui refuse d'appliquer l'amnistie approuvée à son égard.

Entre-temps, la séance parlementaire pour élire Illa a commencé. Illa serait le premier chef régional depuis des années à plaider pour l'intégration continue de la Catalogne avec l'Espagne. Puigdemont avait annoncé son intention d'assister à la séance, mais au lieu de se rendre au parlement après son discours, il a disparu dans la foule. La police se serait reportedly concentrée sur la prévention de Puigdemont d'entrer au parlement, même en vérifiant les tunnels sous le bâtiment parlementaire.

Spéculations sur l'emplacement de Puigdemont

Puigdemont n'a pas été vu sur les images télévisées après son discours, laissant les médias espagnols spéculer sur son emplacement. Les membres de premier plan de son parti ont calmement marché vers le parlement, mais Puigdemont était déjà parti. Despite a amnesty law for separatists, Puigdemont faces arrest due to the controversial interpretation of the law by the justice system.

The amnesty law excludes cases of personal enrichment from pardon. Although Puigdemont is not accused of pocketing public funds, investigating judge Pablo Llarena accuses him of personal enrichment. Llarena argues that using public funds to achieve illegal political goals, such as the 2017 independence referendum, is equivalent to personal enrichment.

Son parti est sorti comme la force la plus forte des élections anticipées en mai, mais il a besoin du soutien du parti séparatiste de gauche ERC, acquis grâce à des concessions sur les questions financières et la promotion de la langue catalane. Si un nouveau gouvernement n'est pas formé d'ici le 25 août, de nouvelles élections devront être organisées. Dans son discours inaugural au parlement, il a promis de renforcer la Catalogne et d'advocate for the full application of amnesty for separatists.

La lutte de Puigdemont pour l'amnistie ne concerne pas seulement sa situation personnelle, mais aussi un plus grand argument de justice et de fairness within the Spanish legal system. Despite his party's victory in the elections, the pending arrest warrant and controversial interpretation of the amnesty law continue to pose challenges for him and the Catalan independence movement.

