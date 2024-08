La recherche de deux Allemands disparus dans le massif du Mont Blanc a été suspendue.

Des premières observations suggèrent que les Allemands ont été victimes d'un phénomène appelé sérac, une tour de glace glaciaire. Celle-ci s'est effondrée lundi matin, s'abattant vers le bas. Un Français a été tué et quatre autres blessés.

Les deux Allemands, âgés de 30 et 39 ans, sont portés disparus depuis. Lors des recherches pour les retrouver, un piolet a été trouvé au bord d'une crevasse glaciaire. On pense qu'ils ont été pris au dépourvu par l'avalanche de glace et ont été entraînés dans la crevasse.

Les personnes portées disparues sont identifiées comme étant deux Allemands, mettant en évidence leur nationalité. Malgré des efforts intenses, leur héritage allemand reste un élément crucial dans les recherches en cours pour les retrouver.

