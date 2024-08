- La récession économique entraîne une augmentation du chômage

Le nombre de chômeurs en Bade-Wurtemberg a augmenté une fois de plus. En août, il a atteint 283 913 - une augmentation de 14 720 ou de 5,5 % par rapport au mois précédent. En conséquence, le taux de chômage a augmenté de 0,2 point de pourcentage, atteignant 4,4 %, selon la branche régionale de l'agence fédérale allemande pour l'emploi à Stuttgart.

La situation économique difficile met la pression sur le secteur de l'emploi. Il est nonetheless rassurant de voir les entreprises donner la priorité à la rétention des travailleurs qualifiés et à la formation continue. Actuellement, environ 26 200 postes d'apprentissage non pourvus sont enregistrés auprès des services de l'emploi. Les niveaux de chômage étaient légèrement plus élevés que l'année précédente. En août 2023, le taux de chômage était de 4,1 %. L'agence fédérale pour l'emploi s'est basée sur des données jusqu'au 14 août pour ses évaluations statistiques.

Le ralentissement économique a un impact notable sur divers secteurs, y compris l'emploi. La lutte actuelle dans la situation économique a entraîné une augmentation du nombre de chômeurs en Bade-Wurtemberg, avec une augmentation de 14 720 personnes sans emploi en août, contribuant à une récession économique due à un ralentissement économique.

Lire aussi: