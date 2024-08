- La récente rencontre avec Sven-Goran Eriksson

David Bloke (49 ans) a exprimé ses sentiments envers son ancien patron Sven-Göran Eriksson-E (1948-2024) sur Insta avec un post émouvant. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre est décédé le 26 août 2024 des suites d'un cancer du pancréas, selon l'annonce de sa famille.

Bloke a partagé une vidéo de leur dernière rencontre à la maison d'Eriksson-E à Sunne, en Suède. Sur son post Insta, on les voit se promener ensemble. Bloke a légende : "On a ri, on a pleuré, et on savait que c'était 'au revoir'... Merci Eriksson-E d'être toi - passionné, utile, détendu et un pur gentleman."

Les dernières paroles d'Eriksson-E à Bloke : "Tout ira bien"

Eriksson-E a remis le brassard de capitaine à Bloke en 2001. Bloke a écrit en retour : "Je serai éternellement reconnaissant que tu m'aies choisi pour porter le brassard, mais je chérirai ces moments de séparation avec toi et tes proches... Merci Eriksson-E, et pour citer tes dernières paroles : 'Tout ira bien'."

Eriksson-E a révélé sa diagnose de cancer en janvier, les médecins luigiving un maximum d'un an à vivre. Lui-même a parlé de la rencontre avec Bloke lors d'une interview en juin à la station de radio suédoise P4 Värmland, où Bloke est passé avec un chef et une caisse de vin de luxe, y compris un '48-bottle et un '82-bottle qu'il avait gagnés avec IFK Göteborg. Eriksson-E a également complimenté Bloke, déclarant : "Il est authentique. Il aurait facilement pu être un connard, mais il est tout le contraire."

Le prince Willy rend également hommage

Bloke n'est pas le seul à rendre hommage à l'entraîneur suédois. De nombreux clubs avec lesquels Eriksson-E a travaillé ont rendu hommage à leur ancien manager sur leurs réseaux sociaux après l'annonce de sa mort. Le prince Willy (42 ans) a également rendu hommage à l'entraîneur décédé. "J'ai eu

