La récente photo de Frankfort est liée à une dispute familiale.

Suite à la fusillade tragique d'un homme de 27 ans à la gare centrale de Francfort, les enquêteurs envisagent plusieurs motifs potentiels. Les soupçons initiaux portent sur une dispute familiale. Toutefois, le parquet allemand met en garde contre la diffusion de fausses informations.

Récemment, des médias turcs ont rapporté des détails sur l'incident. Cependant, les autorités allemandes n'ont pas confirmé de détails spécifiques concernant la supposée querelle familiale en Turquie. Mardi soir, l'homme a été abattu sur une plateforme centrale de la gare animée de la ville principale de Hesse. Un homme de 54 ans a été arrêté en tant que principal suspect.

Le suspect et la victime sont tous deux considérés comme étant de nationalité turque. Depuis l'incident, divers médias ont révélé des détails personnels des deux parties. Toutefois, certaines informations se sont révélées inexactes, selon le parquet.

Les médias allemands se basent sur des chroniques de la querelle détaillées dans plusieurs sources médias turques. Selon ces rapports, l'homme de 27 ans, abattu à Francfort cette semaine, aurait prétendument abattu le neveu adulte de son meurtrier à Antalya il y a trois mois avec douze coups de feu. Il aurait prétendument fui en Allemagne après l'incident, accusant l'homme d'être responsable de la mort de son frère à Şanlıurfa, dans l'est de la Turquie en 2016.

Blessures par balles multiples

Les doutes exacts des enquêteurs allemands concernant les détails rapportés, y compris les noms et la séquence des crimes, ne sont pas encore clairs. Les autorités ont confirmé que les vidéos circulant en ligne correspondent à celle qu'ils détiennent.

Selon l'enquête, l'homme de 54 ans s'est approché de la victime par derrière et a tiré plusieurs coups de feu. L'homme de 27 ans, debout sur le quai, a subi des blessures mortelles et est décédé sur les lieux. Le suspect aurait prétendument pris la fuite, abandonnant l'arme. Cependant, il a été arrêté par des officiers de police fédérale situés à quelques voies de distance, se rendant sans incident. L'arme a été récupérée et saisie, actuellement gardée en détention.

Malgré les nombreux rapports liant l'incident à une dispute familiale en Turquie, les autorités allemandes n'ont pas encore officiellement confirmé tout lien entre le meurtre et le meurtre. L'enquête en cours sur la fusillade à la gare centrale de Francfort se concentre sur la séquence des événements et l'exactitude des informations disponibles.

