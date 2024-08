- La réaction de sa fille à la projection du film "Magic Mike".

Channing Tatum, âgé de 44 ans, est anxieux à l'idée du jour où sa fille de 11 ans, Everly, découvrira ses apparitions dans "Magic Mike". Connu pour ses rôles de strip-teaseur dans la série à succès, Tatum a plaisanté sur "Late Night with Seth Meyers" que ce serait horrible. Les films rappellent ses expériences de danseur dans la vie réelle.

"Je suis simplement reconnaissant qu'elle ignore mes pas de danse"

Dans le passé, il a loué le concert de Taylor Swift à Londres qu'il a partagé avec sa fille. Il a gardé ses mouvements de danse provocants sous contrôle, exprimant sa gratitude pour son ignorance. "Je suis simplement reconnaissant qu'elle ignore mes pas de danse", a-t-il gloussé. Si elle découvre ses performances à l'écran, elle pourrait exiger des explications, a taquiné l'animateur Seth Meyers, 50 ans. "Vous rentrez chez vous, et elle allume la lumière et dit : 'Il faut qu'on parle'", a-t-il plaisanté, faisant rire Tatum.

Exposition à travers divers films

Tatum a captivé le public avec ses talents de danseur dans "Magic Mike" (2012), "Magic Mike XXL" (2015) et "Magic Mike's Last Dance" (2023). Il a également brillé dans "Step Up" (2006) et "Step Up: Miami Heat" (2012). À partir du 22 août, vous pouvez le voir dans les cinémas allemands dans le thriller "Blink Twice" (2024). Réalisé par sa fiancée Zoë Kravitz (35 ans), Tatum incarne le patron de technologie et milliardaire Slater King.

Tatum et Kravitz sont apparemment fiancés, l'annonce ayant été faite à la fin de l'année 2023. Tatum a présenté Everly dans leur relation, une fille née de son mariage avec l'actrice Jenna Dewan (43 ans). Les deux se sont rencontrés sur le tournage de "Step Up". En 2018, ils ont annoncé leur séparation.

Confessions tardives sur "Magic Mike"

