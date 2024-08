- La raison d'être du début de l'année scolaire après les vacances d'été.

En 1964, l'acteur célèbre Sean Connery a fait ses débuts à l'écran en tant que James Bond, la chanteuse suédoise Siw Malmkvist a atteint le sommet des charts avec "Love Hurts Too Much", et l'éducateur Georg Picht a mis en garde contre une pénurie de enseignants imminente et une "catastrophe éducative" prochaine, alors que la République fédérale connaissait son taux de natalité le plus élevé, connu sous le nom de Baby Boomers.

Cette année mouvementée a également marqué l'adoption de l'Accord de Hambourg lors de la Conférence des ministres de la Culture (KMK), une décision influente qui a eu un impact significatif sur de nombreuses vies.

Depuis 60 ans, le début de l'année scolaire est harmonisé grâce à l'Accord de Hambourg. Torsten Heil, porte-parole du secrétariat de la KMK, souligne que "l'Accord de Hambourg a été l'une des décisions les plus importantes de la politique éducative allemande".

L'accord, conclu le 28 octobre 1964, a unifié le système scolaire dans les différents États fédérés, qui avaient auparavant des réglementations très variées. L'Accord de Hambourg a dicté des règles communes pour les vacances scolaires et les types d'écoles.

En conséquence, l'année scolaire a commencé à la fin de l'été, passant de son début antérieur au printemps, après Pâques, dans la plupart des États fédérés. D'ici 1967, les États individuels avaient aligné leurs années scolaires sur des périodes plus courtes ou plus longues. D'autres États, comme la RDA, avaient déjà adopté cette approche en été, tandis que c'était une nouveauté en Allemagne de l'Ouest, à l'exception de la Bavière.

Les personnes âgées d'environ 70 ans en Allemagne de l'Ouest ont connu l'époque des années scolaires courtes. L'Accord de Hambourg a ouvert la voie aux enfants pour commencer leur parcours scolaire en août ou en septembre. De plus, les noms d'écoles traditionnels ont été remplacés, "école primaire" devenant le terme standard.

L'ordre d'enseignement des langues étrangères a également été harmonisé, l'anglais étant introduit en 5ème année et maintenu jusqu'à la 7ème année dans les écoles secondaires.

Avant l'été 1964, les États les plus peuplés de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Bavière et Bade-Wurtemberg observaient des vacances parallèles, s'étendant de la fin juillet au début septembre. Toutefois, cela allait changer suite à l'Accord de Hambourg.

Le concept de vacances d'été échelonnées a été introduit en 1964, les États fédérés s'accordant pour échelonner les vacances tous les six semaines afin d'éviter les embouteillages et les pénuries de logements de vacances. Tous les élèves de la RDA profitaient de vacances simultanées en juillet et en août, à l'opposé.

Actuellement, la réglementation successorale pour les vacances importantes, en vigueur depuis 2021, autorise une période entre le 20 juin et le 15 septembre. Traditionnellement, la Bavière et la Bade-Wurtemberg, faisant partie du groupe V, terminent leurs vacances d'été en dernier en raison de leurs vacances de Pentecôte et de la période d'apprentissage et d'examens qui suit.

L'éducation et la culture en Allemagne sont organisées de manière fédérale, les origines de l'année scolaire remontant à l'Empire allemand. Initialement, l'année scolaire débutait au printemps (Pâques) au début du 20ème siècle, restant inchangée en Bavière jusqu'en 1920.

During Nazi rule, starting from 1933, they manipulated many aspects, including the school system. In 1941, the school year commenced in September across the entire German Reich, a practice largely abandoned post-World War II. Western occupying powers advocated for this change, while the Eastern occupation zone (later GDR) remained committed to the September start, with Bavaria in the West being the notable exception.

Conventional European countries typically start the academic year after the summer holidays. Sixty years ago, the rest of the Federal Republic shifted its calendar, bidding farewell to its unique role.

