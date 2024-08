La raison derrière le suspect présumé de terrorisme, Solinger, choisissant de rester en Allemagne.

En ce qui concerne l'individu suspecté d'avoir commis une attaque terroriste à Solingen, ayant entraîné la perte de trois vies, il semble qu'il ait réussi à échapper à son expulsion prévue en Bulgarie. Cet individu, âgé de 26 ans, est entré en Allemagne le jour de Noël 2022. Selon les règles de Dublin en Europe, la Bulgarie était responsable de ses procédures d'asile, ce que la Bulgarie a reconnu rapidement, comme l'a indiqué le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit à Berlin.

Une première tentative de rapatriement de l'homme en Bulgarie le 3 juin 2023 a échoué car il n'était pas présent à son domicile de Paderborn. Des tentatives régulières devraient normalement être faites par la suite. Les autorités d'immigration devraient enquêter si quelqu'un s'est caché, ou un mandat d'arrêt pourrait être émis.

Si l'on confirme qu'une personne se cache, le délai habituel de six mois pour un transfert Dublin (déportation vers un autre pays européen responsable) peut être prolongé de douze mois supplémentaires. Malheureusement, cela n'a pas été le cas pour cet homme syrien.

Selon les rapports, le délai de six mois a expiré le 20 août. Quatre jours plus tard, l'homme aurait réapparu. Cela suggère qu'il était bien au courant des délais et de ses droits. Il a ensuite quitté son hébergement de réfugié à Paderborn pour Solingen. Initialement, le ministère responsable en Rhénanie-du-Nord-Westphalie n'a pas souhaité commenter la situation.

Le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst, a également abordé l'expulsion ratée en déclarant : "Nous devons examiner si tout a été fait correctement. Si une erreur a été commise, elle doit être clairement identifiée", a déclaré le politique de l'Union chrétienne-démocrate lors de sa déclaration à Solingen. Cet incident met en évidence les défis complexes auxquels sont confrontées les autorités compétentes.

Malgré les procédures d'expulsion en cours, le demandeur d'asile a réussi à échapper au rapatriement en Bulgarie en étant introuvable à son domicile. À l'expiration du délai de six mois pour un transfert Dublin, l'homme syrien, demandeur d'asile, aurait réapparu dans une ville différente.

