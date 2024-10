La raison de l'élévation de l'Everest

Au sommet de 8 849 mètres, le mont Everest détient le titre de la plus haute montagne du monde. Cependant, ce géant de la montagne continue de croître à un rythme plus rapide que les autres pics himalayens. Des recherches récentes ont mis en lumière une explication possible à cette croissance.

Cette expansion et cette hauteur extraordinaires pourraient être attribuées en partie à une rivière voisine. Une analyse utilisant un modèle informatique suggère qu'il y a environ 89 000 ans, la rivière Arun a transporté un volume d'eau si important qu'elle a creusé une vallée significative dans les Himalayas. La roche érodée a réduit le poids, entraînant la montée du terrain et ajoutant ainsi de 15 à 50 mètres à la hauteur du mont Everest. Ce processus continu ajoute actuellement environ 2 millimètres à la croissance annuelle du mont Everest, selon une équipe dirigée par Jin-Gen Dai de l'Université chinoise des sciences de la terre à Beijing.

Les Himalayas sont une chaîne de montagnes plissées formées par la collision de la plaque tectonique indienne avec l'Eurasie. Le mont Everest est 200 mètres plus haut que les autres pics - une surprise compte tenu de la structure tectonique généralement uniforme des Himalayas, comme le mentionne une étude publiée dans "Nature Geoscience". Les chercheurs ont cherché à savoir si des systèmes fluviaux spécifiques pouvaient être responsables de cette différence de hauteur extraordinaire.

Des phénomènes similaires, tels que le relèvement isostatique, ont été étudiés en profondeur dans des régions comme la Scandinavie, le Canada et la Sibérie. Ces régions ont connu un relèvement important peu de temps après la fonte d'un bouclier glaciaire d'une épaisseur de plus de 3 kilomètres il y a environ 11 700 ans. La réduction de la pression sur la croûte terrestre a entraîné la montée de la partie ductile du manteau, élevant le sol de plusieurs centaines de mètres. Les chercheurs ont découvert un mécanisme comparable lorsque les rivières érodent la roche, réduisant ainsi la pression sur le manteau terrestre.

Pour explorer ce mécanisme dans le contexte du mont Everest, Dai et ses collègues ont créé un modèle informatique. Ils ont analysé la force exercée par l'eau de la rivière sur le fond et les côtés du lit de la rivière. Le modèle initial était basé sur l'apparence actuelle de la rivière Arun. "La rivière Arun draine les vastes étendues du sud du Tibet et les pentes nord du mont Everest avant de traverser un étroit passage de 35 kilomètres avec une différence de hauteur de 7 kilomètres, formant une gorge étroite." L'équipe de recherche suspectait que ce paysage ne pouvait pas s'être formé sans une quantité importante d'eau.

En mettant en œuvre le modèle, les chercheurs sont revenus dans le temps et ont simulé l'évolution de la rivière dans diverses conditions. Les simulations suggèrent qu'il y a environ 89 000 ans, l'érosion a créé un lien entre la rivière Arun et une autre rivière, détournant l'eau de la première rivière dans l'Arun, ce qui a entraîné une augmentation significative du débit de l'eau. Ce processus de détournement est souvent appelé "piraterie fluviale". La puissance combinée de l'eau a probablement creusé la gorge profonde.

Le relèvement du sol résultant de cette érosion extrême a principalement affecté la rivière elle-même et sa région environnante, comme le mont Everest dans une moindre mesure. Selon l'ampleur du relèvement, le mont Everest aurait pu augmenter de hauteur de jusqu'à 50 mètres. Les simulations indiquent également que cet effet contribue actuellement à environ 0,16 à 0,53 millimètre à la croissance annuelle du mont Everest. "Notre étude met en lumière un mécanisme de relèvement de la roche Previously unknown that has been active since river piracy occurred," concluent Dai et ses collègues.

