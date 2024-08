- La raison de la séparation est détaillée dans les documents de divorce.

Jennifer Lopez se décrit elle-même comme une "dépendante de l'amour", admettant une obsession pour l'amour dans une interview récente. Elle a échangé des vœux à quatre reprises. Il y a quelques jours, elle a déposé une demande de divorce contre son quatrième époux, le réalisateur Ben Affleck.

Jennifer Lopez et Ben Affleck : Contexte de la rupture

C'était le facteur principal qui a conduit à leur séparation. Selon "Page Six", la raison invoquée dans les documents est "différends irréconciliables". Lopez a indiqué la date de séparation comme étant le 26 avril 2023. Il est clair d'après les dossiers que Lopez ne souhaite pas réclamer de pension alimentaire, ni exiger de paiements d'Affleck. Il n'est pas clair dans les documents judiciaires si le couple avait un contrat prénuptial, comme rapporté par "TMZ".

Lopez a également exprimé son intention de renoncer au nom d'Affleck. En épousant l'acteur, elle est devenue légalement Jennifer Lynn Affleck, mais a continué à être reconnue comme Jennifer Lopez dans l'espace public. Dans une interview accordée à "Vogue" en novembre 2022, quelques mois après le mariage, elle a déclaré : "Les gens continueront à m'appeler Jennifer Lopez, mais légalement, je serai Mme Affleck, car nous sommes unis. Nous sommes mari et femme. J'en suis fière. Je ne considère pas cela comme un problème."

Elle souhaite abandonner son nom

Au moment de sa décision d'adopter son nom, elle l'a qualifié de "romantique" et "traditionnel". Les ragots concernant le mariage de Lopez et Affleck ont circulé pendant plus de deux semaines. Alors qu'elle était sur la côte Est, principalement dans les Hamptons, Affleck était principalement à Los Angeles sur la côte Ouest. Affleck a même manqué la grande fête d'anniversaire à thème "Bridgerton" de Lopez fin juillet.

** Leur séparation a eu lieu en 2004 et ils se sont réunis plus d'une décennie plus tard. Ils se sont mariés peu après, mais maintenant, deux ans plus tard, ils ont décidé de mettre fin à leur union.**

Sources : "Page Six" / "Vogue"

+++ À lire également +++

"Poils de nez et front ridé"Jennifer Lopez répond aux accusations de Botox d'un fan - tout en révélant une accusation secrète

Lire aussi: