- La raison de la séparation est décrite dans les documents de divorce.

Jennifer Lopez a confessé être une "accro à l'amour" et avoir une obsession pour l'amour lors d'une interview. La musicienne a échangé des vœux à quatre reprises, et elle a récemment déposé une demande de divorce de son quatrième époux, le réalisateur de films Ben Affleck, il y a seulement quelques jours.

La Vérité Derrière la Séparation de Jennifer Lopez et Ben Affleck

Les documents judiciaires révèlent les raisons de la rupture du couple. Ils ont invoqué des "différences irréconciliables" comme cause, selon "Page Six". Lopez a indiqué la date de séparation comme étant le 26 avril 2023. Les documents judiciaires montrent également que Lopez ne demande pas de pension alimentaire et ne demande pas à Affleck de fournir aucune aide financière. Il n'est pas clair dans les documents judiciaires si le couple avait un contrat prénuptial, selon "TMZ".

Lopez a également exprimé son intention de renoncer au nom d'Affleck. Elle a légalement changé son nom en Jennifer Lynn Affleck après avoir épousé l'acteur, mais elle continue d'être connue sous le nom de Jennifer Lopez en public. "Les gens continueront à m'appeler Jennifer Lopez, mais mon nom légal sera Mme Affleck parce que nous appartenons l'un à l'autre", a-t-elle déclaré à "Vogue" en novembre 2022, quelques mois après leur mariage. "Nous sommes mari et femme. Je suis fière de cela. Je ne pense pas que ce soit un problème", a-t-elle ajouté.

Elle Veut Renoncer à Son Nom

Lopez a expliqué sa décision de prendre le nom de son mari comme "romantique" et "traditionnel" à l'époque. Récemment, il y a eu des rumeurs concernant l'état du mariage de Lopez et Affleck. Tandis que Lopez passait son été sur la côte Est, spécifiquement dans les Hamptons, Affleck était principalement sur la côte Ouest à Los Angeles. Affleck n'a pas assisté à la grande fête d'anniversaire à thème "Bridgerton" de Lopez en fin de juillet.

Après leur séparation en 2004, Lopez et Affleck ont ravivé leur relation plus de 15 ans plus tard et se sont mariés. Cependant, leur mariage a pris fin deux ans plus tard.

Sources : "Page Six", "Vogue"

