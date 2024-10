La raison de la reprise du taux de crédit qui dépasse à nouveau le seuil de 4%.

Le rendement du billet du Trésor américain à 10 ans a dépassé les 4 % lundi pour la première fois depuis août, selon les données de Tradeweb, atteignant un pic de 4,029 %. Cette évolution suit un rapport sur l'emploi remarquable en septembre, publié vendredi, qui a incité les investisseurs à réviser leurs prévisions concernant les baisses de taux de la Federal Reserve cette année.

Ce rapport exceptionnel sur l'emploi a incité les traders à augmenter leurs prévisions pour que la Fed baisse ses taux d'un quart de point en novembre et en décembre, selon l'outil CME FedWatch Tool. Le rendement s'est terminé vendredi à 3,98 %, en hausse par rapport à 3,85 % jeudi.

Des taux d'intérêt plus élevés à long terme pourraient exercer une pression sur les entreprises et le consommateur moyen. Le rendement à 10 ans est directement lié à divers types de prêts, tels que les prêts hypothécaires, les prêts étudiants et les prêts automobiles, ce qui laisse les emprunteurs prévoyant de grandes acquisitions avec des coûts plus élevés.

Selon Karl Schamotta, stratège en chef des marchés chez Corpay Cross-Border Solutions, dans une note publiée lundi, "avec une confiance croissante des investisseurs dans un scénario où la création d'emplois se poursuit, la croissance reste solide et l'inflation se modère progressivement, la Fed est maintenant prévue pour ajuster sa politique à un rythme plus lent que prévu il y a une semaine seulement".

Des données clés publiées cette semaine pourraient apporter des éclaircissements sur les mouvements de taux de la Fed pour le reste de l'année. Les analystes examineront de près le rapport sur l'indice des prix à la consommation et les statistiques de l'inflation au détail pour septembre. Bien que l'inflation ait suffisamment diminué pour que la Fed se concentre sur le renforcement de l'emploi, certains investisseurs expriment des préoccupations quant au fait qu'un rapport sur l'emploi solide et persistant pourrait compliquer le processus de ramen

