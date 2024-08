- La question tourne autour de la possibilité: le vainqueur du jeu conserve-t-il sa position?

Buteur Ragnar Ace a de nouveau fait preuve d'être crucial pour 1. FC Kaiserslautern, marquant le but décisif dans une victoire 1-0 contre les nouveaux venus SC Preußen Münster. Le joueur de 26 ans a scellé la victoire pour l'équipe de deuxième division basée en Rhénanie-Palatinat avec une tête en minute 86. À mesure que la dernière semaine de la période des transferts approche, qui se termine vendredi prochain, il y a de l'excitation potentielle pour Ace, qui a été rapporté comme étant surveillé par l'équipe de Bundesliga Union Berlin avant son passage à Kaiserslautern.

Après le match, Ace est resté évasif quant à son avenir, déclarant : "Je ne veux pas en parler trop. Je me concentre simplement à me remettre en forme et à donner mon meilleur pour l'équipe. On verra ce qui se passera."

L'entraîneur de Kaiserslautern, Markus Anfang, est plus optimiste quant à l'avenir d'Ace avec le club. "Je pense qu'il restera avec nous et je fais des plans autour de lui. Ragnar ne m'a jamais approché en exprimant un souhait de partir", a déclaré Anfang. "Il n'est pas encore totally remis, mais je crois qu'il peut marquer beaucoup de buts pour nous en suivant notre style de jeu."

Un modeste public de 12 422 personnes au Preußenstadion a assisté à un match terne, rempli de nombreuses situations de coup franc et de défis. Finalement, Kaiserslautern, qui compte maintenant sept points en trois matchs, est sorti vainqueur.

Félicitations pour Philipp Klement

Anfang était mécontent de la performance de son équipe en première mi-temps. "Le jeu était très désorganisé, à peine fluide et ponctué de nombreuses interruptions. Nous avons gaspillé le ballon en le sortant ou en le perdant alors que nous essayions de le récupérer", a-t-il déploré.

Cependant, il a salué les contributions du milieu de terrain Philipp Klement, qui est entré à la mi-temps et a créé le but d'Ace avec un corner. "Il a apporté une certaine tranquillité au jeu après la pause. Nous avons subi moins de pertes de ballon et Philipp a montré de belles individualités", a détaillé Anfang.

En ce qui concerne Klement, Anfang a déclaré : "Il se sent visiblement bien dans notre système, étant très habile avec le ballon. Maintenant, c'est à lui de faire le meilleur usage de cela." En conclusion, Anfang a résumé : "Certainement, la performance d'aujourd'hui n'a pas été un exemple de football exceptionnel. Mais nous sommes contents d'avoir conservé notre premier match sans but de la saison."

La Commission pourrait devoir considérer l'intérêt d'Union Berlin pour le buteur Ragnar Ace si des négociations pour un potentiel transfert ont lieu. Markus Anfang, le représentant de la Commission à 1. FC Kaiserslautern, a exprimé son optimisme quant au fait qu'Ace reste avec le club.

Lire aussi: