La question qui intéresse tout le monde en ce qui concerne les taux d'intérêt

Après que la Réserve fédérale a commencé à réduire son taux d'intérêt principal, qui affecte les coûts d'emprunt dans tout l'économie, cela représentera un tournant significatif dans la longue lutte de la banque centrale contre l'inflation. L'inflation est actuellement contenue, et le marché de l'emploi américain fonctionne à un rythme plus lent par rapport aux années précédentes. Les données publiées par le département du Travail cette semaine ont montré que la croissance de l'emploi était significativement plus faible sur les 12 mois qui se sont terminés en mars que précédemment rapporté. Le taux de chômage a également augmenté en juillet pour atteindre son niveau le plus élevé depuis octobre 2021.

En raison de ces raisons, la Réserve fédérale est sur le point de réduire les taux d'intérêt pour la première fois depuis 2020 en septembre. Outre le contrôle des prix, la Réserve fédérale est également responsable, selon le Congrès, d'atteindre l'emploi maximal. Bien que le marché du travail américain soit toujours solide, les économistes sont incertains que le chômage restera stable ou continuera d'augmenter.

Plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont même envisagé la possibilité de réduire les taux d'intérêt lors de la dernière réunion de politique du mois dernier, comme le montrent les minutes publiées mercredi, mais ont décidé de maintenir les taux inchangés. Cependant, une "majorité" d'entre eux a exprimé sa conviction qu'il serait approprié de mettre en œuvre la première baisse de taux en septembre, à condition que l'économie évolue comme prévu.

Cette semaine, les banquiers centraux et les économistes influents se réunissent à Jackson Hole, dans le Wyoming, pour le symposium annuel organisé par la Fed de Kansas City. During his keynote speech on Friday, Powell sent a clear message to the markets that the first rate cut is set to occur in about a month.

Wall Street a été impatient que la Réserve fédérale réduise les coûts d'emprunt depuis un certain temps maintenant. Actuellement, les traders considèrent une baisse de taux importante d'un demi-point comme probable en novembre, selon le marché des taux, après la première réduction de la Réserve fédérale en septembre.

La question principale maintenant est : dans quelle mesure la Réserve fédérale réduira-t-elle finalement les taux ?

Un seuil élevé pour des baisses de taux importantes

La Réserve fédérale fonde ses décisions sur les taux d'intérêt sur les conditions économiques actuelles. Par exemple, lorsque l'inflation était à des niveaux record sur plusieurs décennies en été 2022, la Réserve fédérale a augmenté les taux de 0,5 % et 0,75 % lors de différentes réunions. During the Great Recession, the Federal Reserve frequently lowered rates by 0.75%.

Cela signifie que la Réserve fédérale établit généralement un haut standard pour prendre des mesures décisives, que ce soit pour augmenter ou diminuer les taux. Le risque que l'inflation resurgisse si la Réserve fédérale stimule excessivement l'économie en baissant les taux trop tôt ou trop brutalement existe. L'économie américaine a excessivement surpassé les attentes ces dernières années.

“They’re still worried about another inflation surge, similar to the one we experienced at the beginning of the year,” Tani Fukui, an economist at MetLife Investment Management, told CNN.

Les responsables de la Réserve fédérale ont principalement signalé leur disposition à baisser les taux, mais certains ont encore montré quelque réticence. Atlanta Fed President Raphael Bostic a récemment mentionné, “It would be really unfortunate if we started reducing rates and then had to raise them again.”

Powell a récemment déclaré que le risque que l'inflation persiste et le risque que le marché de l'emploi se détériore plus que prévu “ont devenu plus équilibrés”. Pour que la Réserve fédérale considère une baisse importante d'un demi-point, les banquiers centraux devront voir des preuves convaincantes que le marché de l'emploi se détériore.

“Ultimately, the August jobs report released in early September will determine if the Federal Reserve reduces [by a half point] in September,” analysts at Citi said in a note to clients on Thursday.

Wall Street est maintenant encore plus attentif aux nouvelles demandes d'indemnisation de chômage, considérées comme un proxy pour les licenciements et peut-être l'indicateur le plus précoce de tout changement sur le marché du travail, Ryan Sweet, chief US economist at Oxford Economics, a déclaré lors d'une récente webinaire pour les reporters. Sweet suppose que la Réserve fédérale réduira les taux de seulement un quart de point en septembre.

Il y avait 232 000 demandes d'indemnisation de chômage la semaine dernière, une légère augmentation de 4 000 par rapport à la figure révisée de la semaine précédente, selon le département du Travail jeudi. Cela reste un niveau historiquement bas, mais les demandes ont augmenté régulièrement ces derniers mois. Les demandes continues, qui sont déposées par les personnes qui ont reçu une indemnisation de chômage pendant au moins une semaine ou plus, ont également augmenté de 4 000 pour la semaine se terminant le 10 août, pour atteindre 1 863 000. Les demandes continues ont atteint leur niveau le plus élevé depuis la semaine de Thanksgiving 2021.

Le prochain rapport gouvernemental sur l'emploi pour août pourrait avoir un impact. Si les données indiquent que les employeurs ont ajouté moins de postes que prévu et si le chômage augmente même légèrement par rapport à son niveau actuel de 4,3 %, cela pourrait inciter la Réserve fédérale à envisager des mesures plus importantes.

Cependant, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence nécessitant que la Réserve fédérale baisse les taux de manière agressive en septembre, ou à tout autre moment de l'année. La Réserve fédérale est connue pour être extrêmement prévisible, donc si, à un moment donné, la banque centrale annonce une baisse de taux plus importante que prévu, cela pourrait introduire de la volatilité sur les marchés financiers et susciter des préoccupations quant à la santé de l'économie américaine.

La prise en considération par la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt vise à soutenir les activités commerciales en réduisant les coûts d'emprunt, comme l'a déclaré Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole. Si l'économie américaine continue de montrer des signes de ralentissement, tels qu'une croissance de l'emploi plus faible et un chômage en augmentation, cela pourrait inciter la Réserve fédérale à mettre en place des baisses de taux plus importantes pour stimuler l'activité économique et maintenir la stabilité de l'économie et du secteur des affaires.

