La question explore pourquoi l'amidon résistant est bénéfique pour le système digestif.

Le refroidissement des pâtes et des pommes de terre préparées entraîne la formation d'un type particulier d'amidon appelé amidon résistant. Vous êtes peut-être sceptique quant à cette affirmation, considérant qu'elle semble trop fantastique pour être vraie. Heureusement, il y a une part de vérité là-dedans. En effet, à mesure que les pâtes ou les pommes de terre refroidissent, cet amidon résistant se forme. Notre intestin grêle est incapable de le digérer, ce qui en résulte.

Ne vous attendez pas à ce que les salades de pâtes ou les salades de pommes de terre fonctionnent comme une solution miracle pour perdre du poids. Cependant, il y a une autre raison pour laquelle nous devrions intégrer régulièrement plus d'aliments contenant de l'amidon résistant dans notre alimentation. Trois experts partagent leurs points de vue.

Qu'est-ce que l'amidon résistant, précisément ?

Pour mieux comprendre l'amidon résistant, il est important de connaître d'abord l'amidon lui-même. Il s'agit d'un type de glucide, chimiquement complexe, qui se trouve naturellement dans des aliments tels que les pommes de terre, le pain, les pâtes, le riz, les céréales, les graines, les légumineuses et le maïs. Lorsque ces aliments sont placés dans une casserole et cuits jusqu'à ce qu'ils soient tendres, les molécules d'amidon se brisent et deviennent digestibles pour nous.

L'amidon résistant est un type d'amidon unique qui se forme lorsque les aliments cuits sont laissés refroidir. Par exemple, les pâtes, le riz et les pommes de terre utilisés pour préparer des salades correspondantes. Le refroidissement entraîne des changements dans les molécules d'amidon, les rendant résistantes aux enzymes digestives lors du processus de réchauffement.

Le terme "résistant" signifie ici qu'elles sont résistantes aux enzymes digestives dans l'intestin grêle. Leur rôle est de décomposer les aliments afin qu'ils puissent être absorbés par le corps. Tout ce qui échappe à la digestion dans l'intestin grêle, comme la fibre, passe dans le gros intestin et finit par devenir des fèces.

L'amidon résistant est donc une forme de fibre soluble, comme l'explique Marcus Kever, étudiant en diététique à l'Hôpital universitaire d'Essen. Cela ne signifie pas que rien ne se passe avec lui dans le gros intestin. Les bactéries qui y vivent le décomposent finalement en substances qui favorisent la santé.

La perte de poids est-elle un conséquence de la consommation d'amidon résistant ?

C'est en partie vrai. Birgit Blumenschein, diététicienne et éducatrice médicale, commente : "La théorie de la perte de poids vient de l'indigestibilité de l'amidon résistant, ce qui leads à une consommation de calories plus faible et finalement à une élimination." Il est vrai que les aliments riches en amidon résistant offrent moins de calories et contribuent à la satiété, prolongeant la sensation de plénitude. Cependant, la perte de poids est un processus multifactoriel et nécessite l'intervention de plusieurs facteurs. Marcus Kever, étudiant en diététique à l'Hôpital universitaire d'Essen, explique : "Une perte de poids significative ne peut être obtenue uniquement en augmentant la consommation d'amidon résistant, selon les recherches actuelles."

Quels sont les avantages de l'incorporation de l'amidon résistant dans notre alimentation ?

Même si la perte de poids n'est pas garantie, l'amidon résistant présente des avantages significatifs pour notre intestin et les bactéries qui y vivent. Comme l'explique Barkley Kever, il fonctionne comme une source de nourriture pour les bactéries du côlon qui décomposent l'amidon résistant. Des acides gras à chaîne courte, tels que l'acide butyrique ou les butyrates, sont créés lors de ce processus. Ces acides gras soutiennent la muqueuse du côlon et favorisent une fonction immunitaire optimale, ce qui renforce à son tour le système immunitaire intestinal.

Si je souhaite incorporer de l'amidon résistant dans mon alimentation, quelles sont les choses à garder à l'esprit ?

Il est important de comprendre d'abord que l'amidon résistant ne se limite pas aux pâtes et pommes de terre refroidies. Comme l'explique Blumenschein, il est naturellement présent dans les légumineuses telles que les haricots blancs et les bananes pas mûres, ainsi que dans les grains grossièrement moulus. Voici trois conseils :

Commencez progressivement : Les personnes suivant un régime pauvre en fibres peuvent ressentir des effets digestifs indésirables, tels que ballonnements, constipation, crampes ou diarrhée, lorsqu'elles augmentent leur consommation d'amidon résistant. Commencez donc par intégrer progressivement plus d'amidon résistant dans votre alimentation.

Laissez suffisamment de temps pour le refroidissement : Environ 10 % de l'amidon se convertit en amidon résistant après refroidissement pendant environ 12 heures. Il est donc recommandé de laisser les aliments refroidir pendant au moins 12 à 24 heures avant de les réchauffer.

Le réchauffement n'élimine pas l'amidon résistant : Le pourcentage d'amidon résistant dans les pommes de terre ou le riz refroidis peut augmenter légèrement après réchauffement, comme l'explique Terjung. Cela est en accord avec la popularité de la préparation de repas : cuire à l'avance des pâtes, des pommes de terre ou du riz et les utiliser pour créer divers plats sur plusieurs jours économise du temps tout en soutenant la santé.

