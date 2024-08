La question est très troublante pour Sam Neill.

Dans une interview émouvante, l'acteur Sam Neill, connu pour son rôle dans "Jurassic Park", a été visiblement touché en répondant aux questions d'intervieweurs autistes lors de l'émission australienne "The Assembly". Lorsqu'on lui a demandé quelle était la "meilleure leçon" qu'il avait apprise de ses parents, ses yeux se sont emplis de larmes.

Le septuagénaire, qui se bat actuellement contre un cancer du sang, a exprimé sa surprise face à l'impact de cette question. "Mon Dieu, cette question a vraiment un impact", a-t-il admis en luttant contre les larmes. "Je ne sais pas pourquoi elle m'a autant touché, mais c'est le cas." Neill est visiblement ému par ses émotions.

Il a ensuite partagé que ses parents, qui ont vécu la Grande Dépression et la Première Guerre mondiale, étaient des personnes résilientes. Sa mère, qui avait perdu son père pendant la Première Guerre mondiale, l'a élevé ainsi que ses frères et sœurs avec une force stoïque.

"Je crois que je faisais une crise de nerfs"

L'acteur se souvient d'une époque où il était plus préoccupé par le théâtre et la recherche d'une petite amie que par ses études. Alors que les examens approchaient, il a craqué et s'est confié à sa mère.

"J'ai pratiquement explosé en lui disant 'Je suis en train de faire une crise de nerfs et j'ai des examens qui arrivent et je ne sais pas quoi faire'", se souvient Neill en riant. "Elle m'a regardé et m'a simplement dit : 'Eh bien, tu vas devoir te ressaisir, n'est-ce pas?'"

Selon Neill, c'était la leçon la plus précieuse qu'il avait apprise d'elle. "Ce n'est pas une leçon agréable, mais c'est une leçon puissante", a-t-il déclaré. "Parfois, il faut simplement se ressaisir."

Né en 1947 en Irlande du Nord, Sam Neill est le fils d'une famille militaire. Son père, Dermot, était un officier de l'armée, et sa mère, Priscilla, était anglaise. La famille a déménagé en Nouvelle-Zélande en 1954.

Au cours de l'interview, Neill a également parlé de sa bataille contre le cancer du sang et de la "brutalité" de la chimiothérapie. Il a révélé sa diagnose dans ses mémoires en mars 2023 et a plaisanté sur le fait de changer son traitement pour éviter de ressembler à un "pouce chauve".

Neill a conclu l'interview en partageant que son cancer est actuellement en rémission, mais qu'il devra subir une chimiothérapie mensuelle pour un avenir prévisible.

Après son interview émotionnelle, Neill a trouvé du réconfort dans les paysages sereins de la Nouvelle-Zélande, citant souvent le pays comme une source de réconfort et d'inspiration dans son parcours avec le cancer.

