- La question des causes de confusion dans l'arrêt Kröv

Les opérations de sauvetage suite à l'effondrement d'un hôtel à Kröv, dans le département de la Moselle, se poursuivent. Les recherches sur les causes de l'accident, qui a fait deux morts et sept personnes coincées, sont également un point focal. Le matin, l'expert a commencé son travail sur les lieux et a voulu d'abord évaluer la situation. Il était initialement incertain de la durée que prendrait l'enquête. "Nous devons le laisser travailler maintenant", a déclaré une porte-parole de la police.

Deux personnes sont décédées dans l'accident et plusieurs ont été coincées sous les décombres pendant des heures. La dernière survivante a été secourue tard dans la soirée du mercredi. Un homme mort est toujours dans les décombres du bâtiment effondré. Il est censé être le propriétaire de l'hôtel, et sa femme était parmi ceux qui ont été secourus vivants. L'expert doit commencer à enquêter sur la cause de l'effondrement de l'hôtel et aussi aider dans l'opération de sauvetage.

Expert pour soutenir l'opération ultérieure

Il reste à voir comment l'homme mort encore dans les décombres peut être récupéré le plus sûr possible, a déclaré la porte-parole de la police. Des parties de béton devront également être enlevées. Le corps se trouve dans une zone qui présente le plus grand risque d'effondrement supplémentaire. La récupération pourrait avoir lieu jeudi, mais il est probable que cela prenne plus de temps. "Nous devons attendre de voir ce que l'expert dit sur l'équipement dont nous avons besoin pour récupérer le corps", a déclaré la porte-parole.

Les sept personnes secourues de l'hôtel sont censées avoir principalement subi des blessures légères, a déclaré la porte-parole. "Bien sûr, il y a des fractures et des égratignures." Elle n'a pas voulu commenter les causes possibles de l'effondrement et a renvoyé à l'enquête du parquet de Trèves.

Les habitants de Kröv sont choqués et sous le choc à cause de l'accident

Martin Rolf, premier adjoint au maire de la municipalité de Kröv, a déclaré que Kröv était encore choqué et sous le choc à cause de l'accident. Le lieu de l'accident et certaines maisons voisines ont été gardés par la police pendant la nuit. Un festival prévu pour le week-end près du lieu de l'accident a été annulé. L'hôtel historique avec son restaurant était très important pour la ville.

Une section du complexe hôtelier - la maison principale est un monument culturel - a dû être inspectée par des experts, a rapporté Rolf. "Il y avait une fissure. Elle a été inspectée. Elle était sous surveillance." Il ne pouvait pas dire s'il y avait un lien avec l'effondrement. "Les citoyens ont besoin de temps pour comprendre ce qui s'est passé", a déclaré Rolf. "C'est juste si incroyable."

Le maire : la question de la cause préoccupe les citoyens

La maire Desire Beth (CDU) a déclaré : "Après cette tragédie, la question naturelle se pose dans la ville : comment cela a-t-il pu arriver ?" En même temps, elle a loué l'unité dans la ville. Des restaurants environnants ont approvisionné les travailleurs de sauvetage. "Je suis très reconnaissant et heureux que tout le monde se soit tenu ensemble dans cette catastrophe", a-t-elle déclaré.

Beth est extrêmement reconnaissant que "le miracle se soit produit" et que sept personnes coincées aient été secourues vivantes des décombres de l'hôtel effondré. "Bien sûr, la douleur est immense aujourd'hui, car deux n'ont pas survécu à la catastrophe", a-t-elle déclaré. Un festival de rue prévu pour le week-end a été annulé.

Beth est un pompier actif et a appris la catastrophe dans sa ville natale pendant des vacances en Autriche. Elle a décidé de rentrer chez elle cette nuit-là. Les blessés, y compris un jeune enfant et leurs parents des Pays-Bas, se portent reportedly bien compte tenu des circonstances.

Les enquêteurs doivent déterminer la cause exacte de l'effondrement de l'hôtel pour prévenir de futurs incidents. L'enquête en cours sur les causes de l'accident pourrait prendre plusieurs jours pour être terminée.

