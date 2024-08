- La question de l'eau en litige - Une série dramatique intitulée " Jusqu'à la dernière goutte "

Situé idylliquement dans la vallée de la Tauber se trouve le petit village fictif de Lauterbronn, où le maire veuf Martin Sommer (Sebastian Bezzel) fait la loi. Il vit sur un grand terrain avec sa fille Ava (Hannah Schiller), aux côtés de l'agriculteur Bernhard Schultz (Michael Roll) et de son frère handicapé Alex (Sebastian Urbanski). L'agriculture joue un rôle important dans cette ville, tout comme la disponibilité de l'eau potable. Cette région possède une importante réserve d'eau de source de qualité, précédemment utilisée par "Lauter Urquell".

Cependant, cette précieuse ressource a attiré l'intérêt d'une corporation internationale de boissons nommée "Pure Aqua". Son PDG, Rainer Gebhard (interprété sans pitié par Ulrich Tukur), propose des emplois garantis contre des droits d'extraction. Martin Sommer se retrouve inexplicablement sous le charme de Julia Roland (subtilement rusée, interprétée par Karoline Schuch), la conseillère en eau au ministère de l'environnement. La situation se complique car la confiance est ici un bien aussi précieux que l'eau elle-même. Le film "Jusqu'à la dernière goutte" (2022), diffusé sur 3sat à 20h15 le mardi, tourne autour de cette source vitale.

L'histoire se développe avec une intensité captivante. Une opposition résolue se forme sous la forme d'une initiative citoyenne, car les sources d'eau locales sont déjà épuisées - avec des étangs asséchés et la mairie qui commence à s'enfoncer en raison de niveaux de nappe insuffisants, ce qui rend tout rapport insignifiant. Il devient clair que la société de boissons sans scrupules, qui exploite les ressources sans se soucier ailleurs, a maintenant les yeux rivés sur Lauterbronn. Pour obtenir de nouveaux permis d'extraction avant que les réglementations ne soient modifiées, ils utilisent des tactiques louches - une situation que Michael Praun capture brillamment avec des couleurs vives et Jörg Lemberg avec une musique appropriée.

Daniel Harrich ("Maître de la mort", "Graine de terreur") brille à nouveau en tant qu'auteur et réalisateur, livrant un film pertinent et captivant qui met en lumière un sujet largement ignoré. Dans une interview de l'ARD, Harrich a déclaré : "Là où il y a de l'argent en jeu, rien n'est laissé au hasard. En raison de la forte demande de droits d'eau, les grandes corporations cherchent à obtenir de nouveaux permis d'extraction avant que la législation ne soit mise à jour. C'est difficile à croire, mais la plupart de ces choses se déroulent légalement. Il semble que les effets de la crise climatique n'ont pas encore pleinement été ressentis dans notre législation." Jusqu'à ce que l'approvisionnement en eau soit menacé, il semble que la plupart des tactiques louches sont considérées comme permises dans la course risquée à l'eau. Finalement, on réalise que sans eau, rien ne peut fonctionner efficacement.

Après avoir entendu parler des propositions de la société de boissons, le maire Sommer se retrouve profondément impliqué dans la vision télévisuelle des débats en cours sur les ressources en eau. Les citoyens préoccupés de Lauterbronn organisent des manifestations, largement couvertes à la télévision, montrant leur forte opposition aux plans d'extraction de la société.

