Élection fédérale à venir à se tenir en Allemagne pendant 2025 - La question de l'admissibilité du chancelier au poste doit être résolue au niveau de l'UE, selon Wegner.

Le maire de Berlin, Kai Wegner (CDU), plaide en faveur de l'implication des dirigeants des États de la CDU et de la CSU, Friedrich Merz et Markus Söder, ainsi que d'autres figures clés, dans la sélection du candidat à la chancellerie. Wegner a exprimé sa position lors d'un entretien avec "Der Spiegel", déclarant : "À mon avis, il est crucial que les ministres-présidents des États, la présidence et le conseil fédéral aient tous leur mot à dire sur cette question." Il met l'accent sur l'importance d'une approche structurée. "Après les élections régionales, nous déciderons collectivement du processus", a ajouté Wegner.

Actuellement, Merz et Söder prévoient de régler cette question entre eux. À ce sujet, Wegner a commenté : "Les présidents de la CDU et de la CSU tireraient également profit d'une décision prise dans un cadre plus large, nous permettant de nous présenter unis aux élections fédérales." Il souhaite éviter le scénario diviseur et non coordonné observé avant l'élection fédérale de 2021. Wegner a reconnu que les trois candidats, Merz, Söder et le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst, sont tous "des personnalités fortes".

