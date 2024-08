- La question de la question K: le sud augmente la distance à Merz

Dans la course à la candidature au poste de chancelier de l'Union, le leader de la CSU, Markus Söder, remporte un soutien croissant de la population, selon l'ARD-Deutschlandtrend. Selon le dernier sondage de l'institut Infratest dimap, 38 % des répondants pensent que le ministre-président de Bavière serait un bon candidat à la chancellerie, quatre points de plus qu'à la fin mai. Le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst, suit avec 36 % (en hausse de 2 points), tandis que le président de la CDU, Friedrich Merz, est en troisième position avec 27 % (en hausse d'un point). Parmi les partisans de l'Union, Söder est encore plus en tête avec 59 %, contre Merz et Wüst (tous deux à 47 %).

Les prochaines élections fédérales auront lieu le 28 septembre 2025. Merz et Söder ont convenu de décider ensemble de la candidature à la chancellerie à l'automne. Le président de la CDU, qui est également le chef de l'opposition au Bundestag, est considéré comme le grand favori, y compris par Söder. En début de juillet, Söder a déclaré à Welt-TV qu'il ne pouvait envisager de devenir candidat à la chancellerie que si Merz le lui demandait. Lorsqu'on lui a demandé plus de précisions, Söder a déclaré que la seule condition à laquelle il pourrait y réfléchir serait si Merz le lui demandait.

Les Verts ont leur plus faible score depuis plus de six ans

Si les élections fédérales avaient lieu dimanche prochain, l'Union serait la force la plus puissante. Selon Infratest dimap, la CDU et la CSU ont actuellement 32 %, un point de plus qu'au début juillet. L'AfD a 16 % (en baisse d'un point), le SPD autour du chancelier fédéral Olaf Scholz a 15 % (en hausse d'un point). Les Verts ont perdu un point de pourcentage et sont actuellement à 12 %, leur plus faible score dans le Germany Trend depuis avril 2018.

L'alliance de Sahra Wagenknecht a 9 % (en hausse d'un point), le FDP est à 5 % et se bat pour se faire réélire au Bundestag. Les autres partis ont actuellement 11 % (-1), dont La Gauche.

Les résultats des sondages sont toujours soumis à des incertitudes. Entre autres, la loyauté envers les partis en baisse et les décisions électorales de plus en plus à court terme compliquent la tâche des instituts de sondage pour pondérer les données qu'ils collectent. En principe, les sondages ne reflètent que l'état d'esprit de l'opinion au moment du sondage et ne sont pas des prévisions du résultat de l'élection.

