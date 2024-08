- La quatrième saison est terminée.

Y a-t-il une chance que l'équipe de football fictive anglaise AFC Richmond se batte à nouveau pour le titre de la ligue ? Selon le site américain fiable et informatif "Deadline", ils seraient sur le point de renouveler la populaire série Apple TV+ "Ted Lasso" pour une quatrième saison. De plus, selon les informations, la société de production de la série, Warner Bros. Television, aurait signé trois acteurs des saisons précédentes.

Selon le rapport, Hannah Waddingham (50), Brett Goldstein (44) et Jeremy Swift (64) sont pressentis pour reprendre leurs rôles. Waddingham incarne la propriétaire du club, Rebecca Welton, qui s'oppose initialement à Lasso, tandis que Swift joue le rôle de son timide directeur sportif, Leslie Higgins. Goldstein, à l'origine le grincheux joueur âgé Roy Kent, est devenu un entraîneur grincheux et un favori des fans dans la série.

En ce qui concerne le personnage principal, Jason Sudeikis (48), le rapport suggère qu'il pourrait continuer en tant que producteur exécutif de la série. Cependant, son rôle dans le personnage principal n'est pas encore confirmé.

La raison pour laquelle Waddingham, Goldstein et Swift sont les premiers noms considérés pour la distribution de la saison 4 est due à leur appartenance à un syndicat d'acteurs britanniques, différent de leurs homologues américains. Des négociations avec eux sont attendues prochainement.

Une fin de série avec une éventuelle porte de sortie

Bien que la troisième saison de "Ted Lasso" ait fourni une conclusion satisfaisante, comme l'a reconnu Channing Dungey (55), responsable de Warner Bros. TV, elle a laissé une porte ouverte pour de futures possibilités, en déclarant : "Vous avez vu le final. Il y a une petite porte qui pourrait être rouverte si nécessaire." Elle a ajouté : "Je ne mettrais pas un point final à cette phrase pour l'instant. L'amour pour 'Ted Lasso' est toujours fort. Et je pense qu'Apple a toujours de l'enthousiasme pour 'Ted Lasso'. Si l'opportunité se présente, nous serions ravis de revenir et de faire plus."

La série est remplie de drames sur et en dehors du terrain, offrant des opportunités pour de nouveaux épisodes. Bien que AFC Richmond, sous la direction de l'entraîneur unique Ted Lasso, ait raté de peu le championnat anglais dans la saison 3, ils ont réussi à se qualifier pour la Ligue des champions en terminant deuxième de la Premier League. Cela signifie que l'équipe s'aventurera désormais dans des territoires étrangers pour leurs premiers matchs à l'extérieur en Europe.

En raison de leur appartenance à un syndicat d'acteurs britanniques, Hannah Waddingham, Brett Goldstein et Jeremy Swift sont les premiers noms considérés pour la distribution de la saison 4.

