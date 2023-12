La quasi-éradication d'une maladie parasitaire débilitante est l'un des piliers de l'héritage de Carter

M. Carter semblait presque plus préoccupé par la santé des personnes qui n'avaient pas accès à l'eau potable et qui étaient atteintes d'une maladie tropicale négligée appelée ver de Guinée.

"J'aimerais que le ver de Guinée soit complètement éradiqué avant ma mort", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse. "J'aimerais que le dernier ver de Guinée meure avant moi.

Âgé de 98 ans, il est en soins palliatifs et a choisi de passer les derniers jours chez lui avec sa famille, comme l'a annoncé sa fondation samedi.

Il y a quelques années, lorsqu'il s'est entretenu avec des journalistes au sujet de son travail au Nigeria, le lauréat du prix Nobel de la paix s'est souvenu d'un voyage dans un village où il y avait de nombreux cas.

"Nous voyagions dans un grand cortège", a-t-il déclaré en 2017. "Nous roulions, et des enfants d'une école primaire avaient une grande pancarte qui disait : 'Attention, ver de Guinée. Jimmy Carter arrive". C'était presque aussi bien qu'un prix Nobel pour moi."

L'éradication est un objectif ambitieux. En près de 75 ans d'existence, l'Organisation mondiale de la santé n'a certifié l'éradication totale que de deux maladies : la variole et la peste bovine. L'OMS considère également que deux des trois souches de poliovirus sont éradiquées.

Selon les experts, le ver de Guinée pourrait être sur le point de rejoindre cette liste.

Environ 3,5 millions de personnes étaient atteintes du parasite au milieu des années 1980, lorsque M. Carter a commencé à s'intéresser au problème, mais le nombre de cas n'est plus que de 13 en 2022, selon les chiffres préliminaires du Centre Carter.

Le fait qu'un ancien président des États-Unis ait décidé de prendre la tête des efforts visant à débarrasser le monde d'un parasite que l'on ne trouve même pas aux États-Unis témoigne du type de leader qu'il est, selon son équipe.

"C'est une idée audacieuse et stupéfiante", a déclaré Emily Staub, chargée des relations avec la presse pour les programmes de santé du Centre Carter. "Je ne parle pas seulement de lui. Je parle de tout un groupe de personnes du Centre Carter qui ont décidé d'éradiquer une maladie pour laquelle il n'existe ni vaccin, ni immunité, ni médicament. Elle est vieille de plusieurs milliers d'années et son incubation dure un an. Les chances sont totalement contre vous. Et les personnes qui en souffrent parlent des milliers de langues différentes, et certaines d'entre elles n'ont jamais eu affaire à des étrangers.

"Le président Carter s'est lancé à corps perdu dans cette aventure.

Adam Weiss, directeur du programme d'éradication de la dracunculose du centre, raconte que dans les années 1980, avant qu'il ne commence à travailler au centre, on lui a dit que le personnel du centre Carter cherchait à savoir où il pourrait contribuer à l'éradication de la maladie.

À l'époque, le secrétaire général adjoint des Nations unies était l'ancien tsar des drogues de Carter, le Dr Peter Bourne. Il s'est rendu au Centre Carter pour parler des maladies liées à la contamination de l'eau de boisson, notamment la dracunculose. Personne d'autre ne voulait s'attaquer au problème. Beaucoup considéraient qu'il s'agissait d'une tâche trop ardue.

Le Centre Carter, dont la devise est : "faire la paix, combattre les maladies et construire l'espoir", a décidé qu'il pouvait s'attaquer au problème du ver de Guinée sans dupliquer les efforts d'autres organisations.

"Il a vu l'ampleur du problème et a su qu'il devait agir", a déclaré M. Weiss. "On ne peut pas tourner le dos à un problème une fois qu'on l'a vu.

Au cours de ses voyages au Nigeria et au Ghana, M. Carter a pu constater de visu les effets de la maladie. Dans un village qu'il a visité, presque tout le monde avait le ver de Guinée.

"Je pense que, comme beaucoup d'entre nous, lorsque vous êtes confronté à un problème et que vous êtes submergé par son ampleur, vous savez, il est parti en sachant qu'il n'avait pas d'autre choix que de faire quelque chose pour y remédier", a déclaré M. Weiss.

La maladie des petits dragons

La dracunculose est également connue sous le nom de "dracunculose", qui signifie en latin "maladie des petits dragons". Elle est causée par un parasite appelé Dracunculus medinensis, qui infecte les humains et les animaux lorsqu'ils boivent de l'eau non filtrée contaminée par des puces d'eau microscopiques.

Lorsque les puces d'eau meurent à l'intérieur de l'homme ou de l'animal, elles libèrent des larves de ver qui creusent à travers l'estomac et la paroi intestinale, vivant et s'accouplant à l'intérieur du tissu conjonctif de l'abdomen.

Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, un ver femelle gravide peut atteindre jusqu'à 3 pieds de long et être aussi large qu'un brin de spaghetti cuit.

Environ un an après l'infection initiale, lorsque la femelle est prête à mettre bas, elle se déplace vers un endroit situé juste sous la peau, généralement sur les jambes ou les pieds. Une cloque se forme et éclate, et le ver sort lentement, provoquant une vive douleur.

Les professionnels de la santé expliquent que de nombreuses personnes tentent de soulager leur douleur en trempant l'ampoule dans l'eau, mais lorsque le ver entre en contact avec l'eau, il libère des millions de larves qui recommencent le cycle. Au lieu de cela, ils ont dû offrir une éducation sur la façon dont les parasites se propagent et s'assurer que les gens savent qu'ils doivent garder l'eau potable propre.

Le parasite est un problème pour l'homme depuis l'Égypte ancienne. Dans les années 1700, des archéologues de Manchester ont trouvé un ver calcifié dans une momie d'adolescent dont les pieds et le bas des jambes avaient été amputés, peut-être en raison de l'infection. Certains chercheurs pensent que lorsque les anciens Israélites ont décrit qu'ils étaient poursuivis par des "serpents ardents" envoyés par le Seigneur dans Nombres 21:6, ils décrivaient en fait le ver de Guinée.

Outre l'émergence douloureuse du ver, le ver de Guinée peut provoquer de la fièvre et des gonflements. Une personne peut également développer une infection secondaire comme une septicémie ou des infections qui peuvent déformer ou bloquer les articulations. Selon le CDC, l'invalidité peut parfois être permanente.

Il n'existe pas de traitement spécifique pour le ver de Guinée. Les gens utilisent toujours la même technique qui existe depuis des milliers d'années : enrouler le ver autour d'un petit bâton ou d'un morceau de gaze au fur et à mesure qu'il émerge. Le ver peut sortir en quelques jours, mais il faut souvent des semaines pour qu'il émerge complètement, et la personne qui l'enlève doit veiller à ce qu'il ne se brise pas et ne provoque pas d'infection supplémentaire.

La maladie perturbe et représente une charge financière importante, car les personnes sont incapables de travailler pendant l'émergence du ver. Et comme il n'y a pas d'immunité contre le parasite, ils peuvent l'attraper plus d'une fois.

Un leader pragmatique

Depuis les années 80, M. Carter travaille avec des partenaires privés et publics pour aider à éradiquer la maladie. Il a collaboré avec des dirigeants locaux, des présidents, des ministères de la santé et des organisations internationales à but non lucratif telles que la Fondation Bill et Melinda Gates, le Fonds des Nations unies pour l'enfance et des agences sanitaires comme l'OMS et le CDC.

Outre la collecte de fonds et la sensibilisation, le Centre Carter a mis en place une surveillance dans les villages, informé le public sur le mode de propagation du parasite, distribué des larvicides, aidé à soutenir la création de nouveaux puits propres et distribué des filtres à eau en tissu.

Les filtres sont nés d'un déjeuner que Carter a eu en 1989 avec Edgar Bronfman, héritier des alcools de Seagram. Carter a utilisé une serviette de table pour expliquer comment rendre l'eau plus sûre. Bronfman, qui possédait une grande partie de la société chimique DuPont, a demandé à des scientifiques de concevoir un matériau capable de filtrer l'eau.

M. Carter n'a jamais été une figure de proue distante dans le cadre du programme sur les vers de Guinée, a déclaré M. Weiss. Il a mis la main à la pâte dès le début et jusqu'à l'aube de ses quatre-vingt-dix ans. Il pouvait diriger des réunions de huit heures pendant trois jours d'affilée avec des acteurs locaux et être encore plein d'énergie pour s'atteler à la tâche suivante.

"J'ai 41 ans et j'étais fatigué", a déclaré M. Weiss. "Mais il ne s'arrêtait jamais. Il allait à l'émission de Jon Stewart, prenait un filtre à pipe et le brandissait pour parler du ver de Guinée, puis il allait parler à la Chambre des Lords au Royaume-Uni pour leur demander de l'aide, et il expliquait que "si nous pouvons le faire, si nous travaillons ensemble et si nous mettons nos ressources techniques et financières en commun, nous pouvons accomplir de grandes choses". Il faut une personne spéciale pour faire cela".

Les voyages de M. Carter dans les zones touchées ont également été utiles. Par exemple, après sa visite pour parler de la maladie avec le président ougandais, Yoweri Museveni, le programme du centre a travaillé avec les habitants pour rechercher les cas. Ils ont formé des comités pour coordonner les efforts, foré de nouveaux puits et distribué des larvicides et des filtres DuPont. Ils ont également travaillé avec des personnes âgées qui gardaient les étangs locaux pour s'assurer que personne ne contaminait l'eau et qui allaient chercher de l'eau pour les personnes malades.

"Ces gardiens d'étangs ou de barrages sont formidables, et ils peuvent ensuite éduquer les gens lorsqu'ils viennent et leur expliquer pourquoi ils ne devraient pas aller dans l'eau, et aussi distribuer des filtres", a déclaré Weiss.

En 1995, Cater a même négocié un "cessez-le-feu du ver de Guinée" de quatre mois dans le cadre de la guerre civile au Soudan, ce qui a permis aux agents de santé d'accéder à près de 2 000 villages avec des cas. Ils ont distribué des centaines de milliers de filtres en tissu et des millions de filtres en paille, soit une quantité suffisante pour chaque habitant du Soudan. Et cela a fonctionné. Au moment de son indépendance en 2011, le Sud-Soudan n' avait enregistré aucun cas humain et un seul cas animal. En 2022, il n'y avait plus qu'une poignée de cas.

Des millions de cas évités

"Ce n'est pas pour rien que les maladies tropicales négligées sont appelées ainsi", explique Kimberly Paul, professeur agrégé de génétique et de biochimie à l'université de Clemson, dont les recherches portent sur une autre maladie tropicale : la trypanosomiase, ou maladie africaine du sommeil. "Les maladies tropicales négligées sont dévastatrices dans les pays où elles sont endémiques, mais le monde extérieur les ignore en grande partie. Et il n'y a pas de marché économique pour développer des médicaments ou des vaccins.

"Se débarrasser complètement d'une maladie est un défi énorme", a-t-elle ajouté. Je suis impressionnée par le fait qu'ils aient même commencé à essayer au lieu de se contenter de dire "oh, non, il n'y a pas moyen de faire ça". "

Il sera difficile de trouver les derniers cas de ver de Guinée, a déclaré Paul, ce qui nécessitera "un travail de détective minutieux". Si un village n'a pas eu de cas depuis des années, les habitants peuvent être tentés de revenir à l'ancienne façon de faire. "J'ai le sentiment que nous serons proches de l'éradication pendant un certain temps", dit-elle, mais elle a bon espoir.

"Tout le monde mérite de vivre dans la dignité", a déclaré Mme Paul. "J'ai appris à quel point ces maladies infectieuses sont corrosives, car elles renforcent le cycle de la pauvreté et maintiennent ces pays au bord du gouffre. Ces efforts sont importants.

Selon le Centre Carter, les efforts de M. Carter ont permis d'éliminer la maladie dans 17 pays et d'éviter au moins 80 millions de cas parmi les "populations les plus pauvres et les plus négligées du monde".

L'OMS a désormais certifié 200 pays, zones et territoires comme étant exempts de la dracunculose. Pour être certifié, le pays doit signaler zéro cas de transmission et maintenir la surveillance de la maladie pendant au moins trois années consécutives. Le Soudan est en phase de pré-certification, ce qui fait qu'il ne reste plus que six pays qui n'ont pas été certifiés exempts de la maladie.

La campagne a eu des répercussions sur les efforts de lutte contre plusieurs maladies, a déclaré Mark Suzman, directeur général de la Fondation Bill et Melinda Gates.

"Le président Carter n'a jamais cessé de changer des vies pour le meilleur", a écrit Mme Suzman dans un courriel adressé à CNN. "Sa compassion et son esprit héroïque ont inspiré les dirigeants et les employés de la Fondation Gates tout au long des années. Nous sommes fiers de nous être associés à lui et au Centre Carter pour réduire et éliminer le fardeau des maladies tropicales négligées afin d'améliorer la santé et la vie de ceux qui vivent dans la plus grande pauvreté".

Des membres de l'équipe comme Weiss ont observé comment les efforts de Carter pour travailler avec les dirigeants locaux en Afrique afin d'éradiquer le ver de Guinée ont permis de mettre en place des structures gouvernementales durables dans des endroits comme le Sud-Soudan.

La campagne visait à éradiquer la maladie, a déclaré M. Weiss, mais le travail de M. Carter laisse un héritage plus large.

"Il est tout simplement incroyable que le président Carter, grâce à son pouvoir de mobilisation et à toutes les personnes formidables qu'il a réunies au fil des ans, ait permis de faire progresser les droits de l'homme, la sécurité et les possibilités de leadership", a déclaré M. Weiss. "Lorsqu'il s'assoit à la table, les gens comprennent qu'ils doivent accepter la propriété et la responsabilité et travailler ensemble, ce qui entraîne une responsabilisation et, ensemble, les gens sont motivés pour améliorer les choses.

Source: edition.cnn.com