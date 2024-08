- La quantité de pommes diminue dans la Terre Ancienne, tout en conservant une qualité supérieure.

Cette année, la Patrie Ancienne se porte plutôt bien en termes de production de pommes. Grâce à un climat tempéré dans le nord et à des systèmes d'irrigation avancés qui ont protégé les fleurs du gel pendant l'April froid, les prévisions suggèrent qu'elle se débrouille mieux que d'autres régions d'Allemagne. Selon Claus Schliecker de Landvolk Niedersachsen, "La qualité est bonne, mais nous prévoyons une baisse de 20% du rendement."

Malgré les conditions météorologiques extrêmes, les environ 500 cultivateurs de fruits le long de la Elbe ne prévoient pas de revers aussi importants que dans l'est de l'Allemagne. Les agriculteurs utilisent le système d'irrigation, principalement utilisé pour la protection contre le gel, pour rafraîchir les pommiers pendant les vagues de chaleur et empêcher les fruits de subir des brûlures du soleil.

Outre les températures fraîches au printemps, de nombreux arbres fruitiers ont produit moins de fruits cette saison après une année forte Previously – c'est un phénomène de fluctuation annuelle normal, expliquent les experts. Au lieu des 300 000 tonnes habituelles, on estime qu'il y aura entre Hambourg et Cuxhaven 235 000 tonnes cette année.

Les agriculteurs devraient obtenir un prix de producteur plus élevé en raison des coûts de production élevés, du travail manuel important et de l'augmentation du salaire minimum, affirme Schliecker. La principale préoccupation est de savoir si les consommateurs supporteront également l'augmentation des coûts.

D'ici 2024, on prévoit que trois quarts de la récolte de pommes d'Allemagne viendront des vastes zones de culture en Bade-Wurtemberg (lac de Constance) et en Basse-Saxe (Patrie Ancienne). Ces deux États représentent environ 60% de la superficie totale de la culture des pommes en Allemagne.

À la ferme fruitière de Knut Schliecker à Drochtersen (district de Stade), tout va bien. "Nous avons pris quelques jours de retard en raison des conditions météorologiques défavorables au printemps, donc nos fleurs n'avaient pas encore éclos", explique le responsable de la ferme Schliecker. La récolte est un peu plus abondante et la qualité est exceptionnelle.

Il y a eu des précipitations suffisantes pendant l'hiver et l'été était normal. Actuellement, on récolte des pommes précoces comme Delbar-Estival et Sweetango, tandis que dans la semaine suivante, la principale récolte Elstar viendra s'ajouter.

