La puissance du trône de Marc Marquez en MotoGP

Marquez a battu record sur record au cours de sa relativement courte carrière et a redéfini ce qu'il est possible de faire au guidon d'une moto MotoGP de plusieurs millions de dollars.

Tout au long de la carrière du Catalan de 26 ans dans la catégorie reine, Hernandez a été son ombre. Chaque week-end de MotoGP, l'affable homme de 44 ans est là, presse-papier à la main, chuchotant des conseils à l'oreille de Marquez et dirigeant l'intense activité du garage autour de lui. Les deux hommes semblent inséparables, des amis au lien indéfectible.

Marquez lui-même parle avec une affection évidente de son compatriote espagnol. "J'ai commencé à travailler avec lui en 2011", explique le multiple champion à CNN Sport. "Bien sûr, durant cette période, il y a eu de grands et de mauvais moments, mais c'est comme s'il n'était pas mon chef mécanicien, c'est mon ami.

Comme un mariage

Mais la plupart des amis n'ont pas à jouer le rôle du bon et du mauvais flic en tant qu'ingénieur en chef d'un champion du monde.

"Le problème, c'est qu'il faut séparer les relations personnelles", explique Hernandez à CNN Sport.

"Quand je commence, je ne veux pas être ami avec le coureur, parce que c'est un travail, nous sommes dans un monde professionnel. Que vous soyez un bon ami ou non, lorsque vous êtes avec un champion, ou n'importe quel coureur, ils veulent le résultat".

La personnalité ne compte pas, dit-il : "Vous pouvez être gentil, drôle, mais à la fin, si vous ne faites pas bien votre travail...", Hernandez sourit, siffle et fait un geste avec son pouce, "vous êtes éliminé".

Le chef d'équipe est assez généreux pour attribuer à Marquez le lien spécial qui les unit.

"Vous pouvez être avec un pilote pendant 10 ans et ne jamais être un ami, la relation est juste professionnelle. Avec Marc, c'est différent", déclare Hernandez.

"Mais cela ne veut pas dire que tout va bien lorsque nous travaillons ; souvent, nous nous disputons, souvent nous cherchons la meilleure façon de faire quelque chose, et souvent nous ne sommes pas d'accord... mais cela fait partie du travail".

Le journaliste David Emmett, l'une des principales voix du paddock du MotoGP et rédacteur en chef de l'influent site MotoMatters, a vu la relation entre Hernandez et Marquez s'épanouir.

"C'est vraiment comme un mariage réussi", a déclaré Emmett à CNN Sport. "Marc fait confiance à Santi, et Santi est ouvert aux idées de Marc. Ils passent des heures chaque jour à étudier des données, à discuter des moyens d'améliorer tous les aspects de la course, à la fois sur le circuit et à la maison.

"Ils gagnent ensemble, ils perdent ensemble, ils acceptent les louanges et les blâmes ensemble.

Le virus de la course

Hernandez est né dans le monde de l'ingénierie - son père travaillait comme mécanicien - et il a couru sur des scooters dès son enfance. Son frère a participé au championnat espagnol, mais le jeune Hernandez était plus intéressé par le football que par le MotoGP. On remarque d'ailleurs qu'il utilise souvent le football comme analogie à son travail.

Peu à peu, le virus de la moto s'est emparé de lui. À l'adolescence, il a eu de la chance.

Alors qu'il étudiait la mécanique et travaillait dans un atelier, il a eu l'occasion de travailler chez le légendaire fabricant de suspensions Showa.

"Ils avaient besoin d'un jeune pour un apprentissage et pour lui enseigner tout ce qui concerne les suspensions, et j'ai eu la chance de connaître des gens qui travaillaient dans le championnat du monde, et ils m'ont donné l'opportunité. Et maintenant, je suis là.

Le calendrier du MotoGP est une véritable corvée. Avec 19 courses sur cinq continents, les équipes parcourent plus de 76 000 miles (123 kilomètres) au cours d'une saison.

C'est assez pour mettre n'importe qui à rude épreuve, et Hernandez admet que ce n'est pas toujours facile.

"J'ai une fille, elle vit à Londres, je suis à Barcelone, mais il n'y a pas que ma fille, j'ai mon partenaire, mon père, mon frère, mes oncles, toute la famille, vous avez besoin de ça".

Entre les courses, Hernandez, qui vit à Barcelone, essaie de rentrer chez lui quand il le peut, mais ce n'est pas toujours possible.

"Cela dépend : par exemple, les trois dernières courses de la saison, en Asie, vous avancez, parce que vous êtes absent trois semaines d'affilée", explique-t-il.

"En ce moment, je préfère rentrer chez moi entre les courses, même si ce n'est que pour une semaine ou cinq jours. Bien sûr, quand j'étais plus jeune, j'aurais voulu rester, parce que tout est nouveau, mais après 22 ans, pas tellement."

Pas de répit

Même pendant l'intersaison, il n'y a guère de répit.

Il y a les essais d'après-saison en novembre, l'analyse des résultats de l'équipe et le briefing des ingénieurs japonais en vue du prochain championnat.

Mais, selon Hernandez, le repos est vital.

"C'est comme pour les coureurs", explique-t-il. "Ils doivent s'arrêter, ils ne peuvent pas continuer à aller à la salle de sport, à maintenir leur condition physique tous les jours, parce qu'ils ont aussi besoin de récupérer.

"Moi aussi, j'ai besoin de me déconnecter, de prendre deux ou trois semaines, de profiter de la famille, des amis, parce que ce travail est un tel sacrifice, parce qu'on ne fait rien avec les amis ou la famille, alors pour cette raison, ce temps est très important pour recharger les batteries.

L'ère Marquez a été une ère dorée pour Honda, et le constructeur domine le sport. Mais le succès, explique Hernandez, ne fait qu'augmenter la pression.

"C'est comme au football, quand vous êtes dans une équipe qui doit gagner la ligue, le championnat, la ligue européenne, tout, si vous ne gagnez rien, c'est un désastre.

"Ici, c'est la même chose. Quand vous êtes avec un coureur comme Marc, chaque année vous commencez la saison en pensant à gagner le championnat du monde, pas à finir dans les cinq premiers. Chaque fois que vous n'atteignez pas votre objectif, ce n'est pas un bon résultat".

La pression de la victoire

Hernandez estime qu'il est essentiel de replacer un résultat dans son contexte après une course, mais il précise également que la pression est importante.

"Bien sûr, après la course, il faut regarder la situation dans son ensemble, parce que beaucoup de choses peuvent arriver, peut-être que vous finissez troisième, mais c'est plutôt bien parce qu'il peut y avoir beaucoup de chutes, ou une blessure, beaucoup de choses.

"Mais quand vous êtes avec un pilote comme Marc, il n'y a qu'une chose à faire : gagner. Mais dès que je ne ressens plus cette pression, je dois rentrer chez moi, je ne peux pas rester ici.

Les courses sur deux roues sont, par nature, fortement influencées par les conditions météorologiques. Lors du MotoGP des Amériques qui s'est déroulé en avril à Austin, les équipes ont été confrontées à des conditions humides, sèches et venteuses au cours de différentes journées.

Que se passe-t-il donc lorsqu'une équipe est confrontée à de telles prévisions météorologiques ?

Eh bien, oui, on se dit 'f***'", s'amuse Hernandez. "Le fait est que la moto n'est jamais parfaite. On veut toujours s'améliorer, s'améliorer, s'améliorer, et même si on a 10 jours, on en a besoin d'un de plus.

"C'est la même chose lors d'un week-end de course. Si demain, toutes les séances se déroulent sur le mouillé et que le dimanche est sec, vous n'avez que deux séances pour mettre au point les réglages de la moto.

"Il faut s'adapter à la météo, et peut-être sacrifier certaines choses aujourd'hui pour être prêt, et se concentrer sur les choses les plus importantes, comme les pneus, la mise au point de la moto, afin de ne pas arriver dans les meilleures conditions, mais d'avoir la meilleure idée de ce que l'on peut faire dimanche.

Dans tout week-end de course, le travail d'équipe est essentiel, explique Hernandez.

"Mon travail, ma position, c'est un peu comme l'entraîneur au football, mais autour de l'entraîneur, il y a beaucoup de gens qui travaillent très dur, et sans cela, c'est impossible.

"Un gars comme moi est le visage, mais à ce moment-là, tous les mécaniciens sont sous pression. Ils doivent assembler rapidement la moto, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils doivent se préparer, réparer la moto ou changer un pneu au dernier moment.

Selon Emmett, le rôle du chef d'équipe est tout à fait crucial pour le succès potentiel d'une équipe.

"Il est difficile d'exagérer l'importance du rôle de Santi Hernandez. Un bon chef d'équipe est capable d'écouter ce que dit le pilote sur les sensations et les réactions de la moto et de traduire cela en changements techniques pour rendre la moto plus rapide. Cela exige de la confiance, de la communication et une relation très forte.

Marquez affirme que cette relation va au-delà de la technologie. "Bien sûr, nous parlons de choses techniques, mais il m'aide aussi sur le plan mental, sur la vie, et cette relation professionnelle devient une relation très amicale.

La célébrité

Hernandez se distingue dans le paddock du MotoGP, mais, malgré les remarques gentilles de l'attaché de presse de Honda pendant l'interview de CNN Sport, il insiste sur le fait que sa célébrité se limite à la piste.

"Sur le circuit, bien sûr, je veux dire que les gens qui viennent sur le circuit suivent le MotoGP, et si vous suivez Marc, ou si vous suivez d'autres pilotes... vous connaissez l'équipe... ils viennent vous voir", dit-il.

"Ensuite, à la maison, vous allez peut-être au restaurant et quelqu'un vous aborde en regardant la MotoGP et vous dit 'ah, vous travaillez avec Marc', et ainsi de suite.

"Je ne suis pas la star, nous sommes une équipe et nous devons travailler dans la même direction. C'est comme si je disais que je suis la personne que tout le monde connaît et que les gens pensent que je fais tout. Mais sans tous les autres, je veux dire les ingénieurs à l'arrière et beaucoup d'autres personnes, je ne suis rien".

Même après 22 ans dans le paddock, et avec un emploi du temps exténuant qui pousserait n'importe qui à la limite, Hernandez déclare qu'une vie loin du MotoGP est impensable.

"C'est une drogue", dit-il en riant. "Je suis complètement, comment dire en anglais... accro. Maintenant, c'est comme si je devais aller à l'hôpital pour me débarrasser de cette dépendance. Mais pour l'instant, je n'y pense pas".

Quel que soit l'avenir, Marquez déclare à CNN Sport que sa relation avec Hernandez perdurera. "Si j'arrête de courir, il restera l'un de mes meilleurs amis dans ma vie.

Source: edition.cnn.com