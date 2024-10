La publicité de campagne de Harris récemment lancée critique la gestion de Trump de la fourniture d'aide en cas de catastrophe.

Titre modifié : "Retenir" - La publicité dévoilée pour la première fois par CNN

Cette publicité, baptisée "Retenir", a été obtenue en exclusivité par CNN, servant de réponse aux accusations de Trump concernant la réponse fédérale à l'ouragan Helene. Trump a fait des allégations telles que le mauvais usage par Harris des fonds FEMA pour le logement de "migrants non autorisés" et l'abandon présumé de certaines communautés de Caroline du Nord par l'administration Biden et les dirigeants démocrates en raison de parti pris. Alors que l'ouragan Milton, une tempête de catégorie 5, se prépare à frapper la Floride mercredi, cette nouvelle publicité est apparue.

Olivia Troye, ancienne assistante de Mike Pence, ancien vice-président, et Kevin Carroll, ancien responsable de la sécurité intérieure de Trump, racontent dans la publicité des incidents du mandat de Trump où il aurait proposé de refuser l'aide aux États qui ne votent pas pour lui.

Carroll déclare dans la publicité : "Il laissait entendre qu'il ne fallait pas aider les États qui ne le soutenaient pas."

Troye ajoute : "Je me souviens d'un incident après un incendie en Californie où il a refusé d'accorder une aide en raison du fait que c'était un État démocrate. En tant que personnel, nous avons énuméré les voix qu'il avait obtenues dans les zones touchées, en espérant le convaincre : 'Ce sont vos partisans.' Ce genre de comportement n'est pas normal."

Carroll et Troye déclarent dans la publicité qu'ils soutiendront Harris. Troye a précédemment exprimé son soutien à Harris et a même prononcé un discours lors de la convention nationale démocrate, critiquant vivement Trump.

En réponse à la demande de commentaire de CNN, la campagne de Trump est restée muette.

La sortie de la publicité suit l'examen par Politico E&E News de l'historique de Trump, affirmant que "Trump a manifesté un comportement partisan à plusieurs reprises en réponse aux catastrophes et a tardé ou refusé l'aide aux régions qu'il considérait hostiles, ou a fait preuve d'un zèle particulier pour les États pro-Trump."

En référence à des entretiens avec Troye et Mark Harvey, directeur senior de la politique de résilience sur le Conseil de sécurité nationale de Trump, le porte-parole de la campagne de Trump, Steven Cheung, a nié les allégations, les qualifiant de "fabrications sorties de l'imagination de quelqu'un."

L'administration Biden est sous le feu des critiques après les ravages de l'ouragan Helene en Caroline du Nord et en Géorgie. Trump et son équipe ont intensifié leurs attaques contre Harris, l'accusant de s'intéresser plus à sa propre candidature à la présidence qu'à l'aide aux personnes touchées par la catastrophe de l'ouragan.

Trump et Harris ont récemment visité la Caroline du Nord et la Géorgie, rencontrant des officiels locaux.

En réponse aux reproches de Trump, Harris a déclaré aux reporters lundi à la base conjointe Andrews : "Il y a une multitude de désinformation et de fausses informations diffusées par l'ancien président concernant l'accessibilité de l'aide, en particulier aux survivants de l'ouragan Helene. C'est horriblement irresponsable, c'est à propos de lui, pas de vous."

Harris a également abordé les allégations du gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, qui aurait ignoré ses tentatives de contact. (Cependant, DeSantis a déclaré qu'il n'était pas au courant des tentatives de Harris pour le contacter.)

"Les gens sont dans le besoin d'aide en ce moment, et le fait de s'adonner à des jeux politiques pendant ces moments difficiles - ce sont des situations d'urgence - est horriblement irresponsable et égoïste, en mettant les jeux politiques avant de remplir son devoir de mettre les gens en priorité", a condamné Harris lundi.

La publicité fait partie d'un investissement de 370 millions de dollars de la campagne Harris-Walz dans les réservations publicitaires numériques et télévisées entre la fête du travail et le jour de l'élection, selon ce que la campagne Harris a rapporté à CNN. La publicité sera diffusée jeudi soir sur les plateformes numériques et sociales dans les États clés.

Cette publicité, intitulée "Retenir", critique les actions politiques de l'ancien président Trump, en particulier en alléguant son éventuel mauvais usage des fonds d'aide en cas de catastrophe en fonction des affiliations politiques.

Lire aussi: