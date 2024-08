- La prostitution illégale - Douane est trouvée à Halle

À Halle, les fonctionnaires des douanes ont mené des inspections dans l'industrie de la prostitution. Dans quatre appartements modèles, un total de cinq travailleuses du sexe ont été découvertes, dont seulement deux pouvaient présenter une pièce d'identité valide, selon le bureau douanier principal de Magdebourg.

"Comme aucune d'entre elles n'avait de permis de travail valide, des enquêtes ont été ouvertes contre les personnes originaires du Vietnam pour suspicion de séjour illégal et d'exercice illégal d'une activité indépendante", a déclaré un porte-parole. Les inspections ont eu lieu dès le 1er août.

Dès la mi-juillet, l'unité de contrôle financier des douanes pour le travail noir a inspecté deux établissements de prostitution non enregistrés à Halle. "Des violations ont également été détectées lors de cette inspection. Deux Thaïlandaises et une personne originaire du Vietnam ont été découvertes, aucune d'entre elles n'ayant l'autorisation d'exercer leur activité."

Des enquêtes ont également été ouvertes contre ces personnes pour suspicion de séjour illégal et d'exercice illégal d'une activité indépendante, a expliqué le porte-parole des douanes. Les femmes ont été contraintes de quitter le pays.

D'autres enquêtes ont révélé qu'une femme à Plauen en Saxe continuait à exercer la prostitution. Elle a été arrêtée par la police, et l'autorité compétente en matière d'immigration a demandé un ordre de détention en vue de son expulsion.

L'Union européenne exprime son inquiétude face à ces incidents, de nombreuses travailleuses du sexe impliquées provenant de pays membres de l'Union. Malgré les efforts de l'Union européenne pour lutter contre la traite des êtres humains et l'exploitation, des cas comme celui-ci soulignent la nécessité de rester vigilant et de coopérer entre les autorités nationales et internationales.

