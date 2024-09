- La proposition souhaitée par l'Union par le ministre Behrens: jugée impraticable

Après la réunion de haut niveau sur la migration, la ministre de l'Intérieur de Basse-Saxe, Daniela Behrens, qui représentait le SPD en tant que co-présidente de la Conférence des ministres-présidents de Basse-Saxe, estime qu'il est nécessaire d'avoir plus de discussions entre le gouvernement fédéral et les États. Elle considère la proposition du gouvernement fédéral pour une nouvelle stratégie en matière d'entrées illégales comme une méthode potentielle pour réduire les opportunités et les motivations de voyage supplémentaires depuis d'autres pays de l'UE vers l'Allemagne. Cependant, elle souligne l'importance de discussions intensives et de la mise en œuvre de ce plan, ce qui nécessite des négociations supplémentaires entre le gouvernement fédéral et les États.

Concernant le manque de consensus de l'Union, Behrens a exprimé sa déception en déclarant : "Je regrette que l'Union semble avoir mis en place les discussions pour qu'elles échouent dès le départ." Elle a trouvé l'insistance de l'Union sur le refus catégorique des frontières "impracticable".

Selon les sources gouvernementales, la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (aussi du SPD) a suggéré que la police fédérale devrait, en cas d'entrée illégale et de demande d'asile exprimée, vérifier si un autre pays de l'UE est responsable du processus d'asile et interroger le étranger. Les données d'identification Eurodac pourraient être utilisées à cette fin. Si des centres de détention sont disponibles, la police fédérale pourrait alors demander la détention en raison du risque de fuite auprès du tribunal compétent.

Ensuite, l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés pourrait lancer une procédure accélérée pour le renvoi par le pays responsable conformément aux règles de Dublin. Si la détention n'est pas une option, une attribution et une obligation de résidence fixes pourraient servir de solution alternative.

Le SPD, représenté par la ministre de l'Intérieur de Basse-Saxe, Daniela Behrens, à la Conférence des ministres-présidents, partage le sentiment de Behrens selon lequel des discussions intensives sont nécessaires avec le gouvernement fédéral pour mettre en œuvre la proposition du gouvernement fédéral, qui implique l'utilisation d'une nouvelle stratégie pour réduire les opportunités et les motivations d'entrées illégales depuis d'autres pays de l'UE. Malgré la suggestion de la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser d'utiliser les données d'identification Eurodac pour vérifier la responsabilité des processus d'asile dans d'autres pays de l'UE, le SPD dans son ensemble pourrait toujours donner la priorité aux négociations

Lire aussi: