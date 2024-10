La proposition de remboursement des travailleurs est-allemands

Des milliers de Mozambicains ont travaillé temporairement en Allemagne de l'Est dans le passé. Malheureusement, de nombreux travailleurs n'ont toujours pas reçu leur dû, car le gouvernement est-allemand a gardé une partie de leurs gains pour rembourser les dettes du Mozambique. Aujourd'hui, Evelyn Zupke, la Commissaire aux victimes du Parlement allemand, appelle à des réparations pour ces survivants.

Dans une déclaration faite à Berlin, Zupke a déclaré : "C'est une injustice qui a pris racine en Allemagne. C'est le régime est-allemand qui a sciemment trompé les gens, les a privés de leurs droits et les a exploités. Nous sommes confrontés à des individus marqués à vie par la dictature est-allemande." L'Allemagne, selon Zupke, doit reconnaître cette responsabilité historique. L'objectif est que le Parlement allemand reconnaisse cette injustice et finance un programme de réparations à partir du budget fédéral pour les quelque 10 000 survivants.

"Cela prendrait la forme d'une indemnité forfaitaire", a déclaré Zupke.

Les revendications salariales individuelles deviennent impraticables après plus de 3 décennies. Zupke a refusé de revealing a specific sum. Michael Windfuhr, membre de l'Institut allemand des droits de l'homme, a suggéré un montant de 50 millions d'euros. Les victimes devraient recevoir entre 4 000 et 6 000 euros chacune, en fonction de la gravité de l'injustice subie. Windfuhr a affirmé : "C'est le geste qui compte."

"Escroqués par les deux nations"

L'Allemagne de l'Est a recruté des travailleurs du Mozambique alors communiste et d'autres "pays frères" socialistes à la fin des années 1970 pour faire face aux pénuries de main-d'œuvre en Allemagne de l'Est. Ils ont été promesses de formation et de salaires. Cependant, de nombreux travailleurs ont été affectés à des secteurs pénibles tels que l'exploitation minière à ciel ouvert ou l'industrie de la viande. Ils n'ont reçu qu'une partie des salaires promis, le gouvernement est-allemand gardant le reste pour rembourser les dettes de l'Allemagne de l'Est envers le Mozambique.

De nombreux travailleurs affectés sont également revenus au Mozambique en 1990 les mains vides. "Je me sens encore escroqué par les deux nations", a déclaré l'ancien travailleur contractuel mozambicain David Mocou, qui a travaillé dans l'exploitation minière à ciel ouvert à Hoyerswerda de 1979 à 1991. En 1991, il a fait l'objet d'attaques racistes et a quitté l'Allemagne de l'Est sans salaire. Il n'a pas non plus reçu de paiements de pension, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

Paiement forfaitaire n'a pas atteint les bénéficiaires

"Nous avons travaillé aux côtés de nos collègues allemands dans la mine à ciel ouvert pendant 12 heures par jour", a souligné Mocou. "Nous avons ensuite découvert que nos revenus étaient utilisés pour compenser les dettes de l'État sans notre connaissance." Aucun secours n'est venu du gouvernement mozambicain : "Si nous demandons de l'aide, ils arrivent avec une arme et font ce qu'ils veulent", a déclaré Mocou. "Nous implorons le peuple allemand de nous aider."

Après la réunification, en 1993, l'Allemagne de l'Ouest a transféré environ 75 millions de marks allemands (environ 38,4 millions d'euros) à l'État mozambicain sous forme de paiement forfaitaire pour les services des travailleurs contractuels. Cependant, la plupart de cet argent n'a pas atteint les bénéficiaires. "Une grande partie de cet argent s'est perdue dans les marécages d'un État corrompu", a déclaré l'avocat des victimes Zupke. "La plupart des personnes concernées n'ont vu aucun bénéfice."

La Commission a appelé à des réparations du Parlement allemand, reconnaissant la responsabilité historique de l'Allemagne dans l'exploitation et le sous-paiement des travailleurs mozambicains pendant le régime est-allemand. De nombreux travailleurs affectés, comme David Mocou, se sentent toujours escroqués par les deux nations, car ils n'ont pas reçu leur dû salaire ou leurs paiements de pension.

