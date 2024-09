La proposition de financement du gouvernement du président Mike Johnson est confrontée à des défis, avec au moins 6 opposants républicains exprimant leur désaccord.

Au moins six représentants républicains à la Chambre ont exprimé leur opposition au plan de Johnson consistant à combiner un projet de loi controversé interdisant aux non-citoyens de voter aux élections américaines avec une résolution de financement de six mois pour le gouvernement. Ce niveau d'opposition républicaine est suffisant pour empêcher le plan de Johnson de passer en raison de la mince majorité que les républicains détiennent à la Chambre, ainsi que du manque de soutien des démocrates.

Les représentants Greg Steube de Floride, Cory Mills de Floride, Jim Banks de l'Indiana, Tim Burchett du Tennessee, Thomas Massie du Kentucky et Matt Rosendale du Montana ont tous publiquement déclaré leur désapprobation de ce plan, appelé résolution continue, ou CR, et prévu pour être voté ce mercredi.

Steube a déclaré à CNN : "Je n'ai jamais voté pour un CR, et je n'ai pas l'intention de le faire à l'avenir."

Mills a révélé lundi qu'il avait informé l'équipe de direction républicaine de la Chambre : "Je voterai non."

Banks et Burchett ont tous deux confirmé à CNN qu'ils s'opposaient également au plan de Johnson.

Massie et Rosendale ont tous deux publié des déclarations faisant clairement état de leur opposition à la proposition de Johnson.

Après que des parlementaires républicains aient exprimé leur opposition, Johnson est apparu moins optimiste quant aux chances de passage de son plan, déclarant à CNN lundi soir : "Nous verrons bien" lors du vote mercredi.

"Nous aurons encore des discussions ce soir", a-t-il ajouté. "Je suis très confiant dans le principe de ce que nous faisons, et j'espère que cela passera."

Plus tôt dans la journée, Johnson affichait une attitude différente.

"Voyons si ils ont le courage de dire aux Américains qu'ils veulent que les illégaux votent à ces élections", a-t-il déclaré à CNN au sujet du Sénat plus tôt lundi.

Pressé davantage, Johnson a répété : "Il n'y a pas de position de repli. C'est un combat juste."

During a private meeting with his leadership team on Monday, Johnson was even more forthright.

"Il a vraiment fait comprendre que c'est le plan, c'est ce que nous allons suivre, il n'acceptera rien d'autre", a déclaré la députée républicaine Lisa McClain du Michigan au sujet de la position de Johnson lors de cette réunion. "C'est sa ligne de conduite."

