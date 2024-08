- La proposition de directive n'a pas encore été approuvée à l'unanimité par la Commission.

Robin Gosens semble sur le point de quitter Union Berlin en Bundesliga après une seule saison. Le joueur de 30 ans n'est pas inclus dans l'équipe pour le match à domicile d'Union contre FC St. Pauli, ce qui a conduit l'entraîneur Bo Svensson à déclarer lors d'une interview DAZN avant le match : "Il n'est pas difficile d'imaginer qu'il pourrait se passer quelque chose s'il n'est pas dans l'équipe." Selon les rumeurs, AC Florence, de la Serie A italienne, serait intéressé pour récupérer le joueur international allemand avant la fermeture de la période des transferts.

Svensson a ajouté : "Il est difficile de tout organiser parfaitement pour un match du vendredi soir le dernier jour de la période des transferts." Les rumeurs concernant l'intention de Gosens et de sa famille de retourner en Italie circulent depuis un certain temps, car il a joué pour Atalanta Bergamo et Inter Milan entre 2017 et 2023. À un moment donné, FC Turin semblait être la destination la plus probable.

Gosens a participé à l'entraînement d'avant-match. Selon des sources, il a subi des examens médicaux à Berlin après l'entraînement pour accélérer son transfert avant la fermeture de la fenêtre des transferts.

