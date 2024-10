L'ancienne figure éminente de la scène politique de la RDA suit de près les élections régionales de l'Est : Egon Krenz perçoit dans les performances d'AfD et de BSW une indication importante. Il considère la position de l'ancien chancelier Schröder sur la guerre agressive de la Russie comme justifiée.

L'ancien chef du SED et président du Conseil d'État de la RDA, Egon Krenz, se réjouit des récents succès électoraux de Sahra Wagenknecht et espère que cette tendance se poursuivra. "Je suis excité par ça et je lui souhaite bonne chance pour obtenir encore plus de voix", a déclaré Krenz au "Tagesspiegel" lors d'une pause lors de l'événement "75 ans de RDA" à Berlin.

Le sexagénaire interprète la forte performance d'AfD et de BSW lors des trois élections régionales de septembre comme une demande de négociations pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. "Le message envoyé par ces événements est : Écoutez-nous enfin ! Nous voulons des politiques de paix. Nous voulons vivre, pas mourir", a déclaré Krenz.

Krenz et Schröder ont entretenu une relation étroite pendant des années

Krenz a salué l'appel des ministres de Saxe et de Brandebourg, Michael Kretschmer et Dietmar Woidke, et du président de la CDU de Thuringe, Mario Voigt, en faveur d'efforts diplomatiques plus importants pour résoudre le conflit ukrainien. "Je pense que c'est extrêmement courageux de leur part car ils défendent ces mesures contre l'opinion publique au sein de la CDU ou de la SPD, au sein de toute la coalition du trafic lumineux", a déclaré Krenz au "Tagesspiegel".

Il a également salué la position de l'ancien chancelier Gerhard Schröder sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine. "Je pense qu'il tient une position louable. Je suis d'accord avec lui sur ce sujet", a déclaré Krenz.

Krenz et Schröder ont une longue histoire. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises, comme en 1980 à Bonn et en 1981 à Berlin-Est. Krenz était alors le chef de l'organisation de jeunesse communiste, la Jugendfreiheit Deutsche (FDJ), avec Schröder servant comme président des Jeunes socialistes. Krenz a confirmé qu'ils se tutoyaient. "Nous nous connaissons depuis notre jeunesse, comme c'était coutume dans le mouvement de jeunesse", a déclaré Krenz samedi soir, "il n'y avait pas de barrières dans ce sens".

Il n'y avait pas non plus de barrières dans un autre contexte. En mai 2023, Schröder et Krenz ont assisté à un événement organisé par l'ambassade de Russie à Berlin pour célébrer l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le président d'AfD, Tino Chrupalla, était également présent.





