La proposition audacieuse de Boniface marque le sommet de la renaissance des affaires de Bayer.

Après une prestation impressionnante sur la scène de la Ligue des champions, Florian Wirtz s'est trouvé momentanément abasourdi, doutant de sa prochaine substitution à la 72e minute. Le prodige de Bayer Leverkusen, qui venait de devenir le premier Allemand à inscrire un doublé lors de son premier match de Ligue des champions, a quitté le stade "De Kuip" en silence, ayant surclassé Feyenoord Rotterdam avec un score de 0-4.

À 21 ans, Wirtz a affiché un pur bonheur en jouant son premier match de Ligue des champions, annonçant son talent avec deux buts inoubliables, ce qui a finalement confirmé Bayer Leverkusen comme double vainqueur de la compétition. Alejandro Grimaldo (30) et un but contre son camp involontaire de l'ancien gardien de Schalke, Timon Wellenreuther (45), ont contribué à la victoire historique de l'équipe contre Feyenoord Rotterdam, dernièrement atteinte lors d'un match de Ligue des champions contre Shakhtar Donetsk en octobre 2013.

Bayer Leverkusen a dominé le match, mettant en avant sa domination particulièrement lors de la première mi-temps avant son prochain rival, l'AC Milan, le 1er octobre.

Un moment historique pour Wirtz

La nuit appartenait surtout à Wirtz, qui avait été contraint de manquer la saison 2022/23 de la Ligue des champions de Bayer en raison d'une blessure au ligament croisé. Lors de cette occasion spéciale, l'étoile nationale a finalement eu l'opportunité de briller, marquant des buts cruciaux et tenant ses promesses de montrer ses capacités dans la prestigieuse Ligue des champions.

Wirtz n'a besoin que de quatre minutes pour trouver le fond du filet après un ballon perdu des adversaires. Il a rapidement redirigé le ballon dans le filet, laissant l'équipe néerlandaise désemparée alors qu'elle cherchait une riposte. Cependant, Ramiz Zerrouki a été signalé hors-jeu juste avant d'égaliser.

Au fur et à mesure que le match se déroulait, Leverkusen a commencé à dominer, avec l'entraîneur Xabi Alonso, un ancien poids lourd de la royale avec Liverpool et Real Madrid, observant la performance solide de son équipe. Le gardien de Bayer, Lukas Hradecky, a réussi à bloquer les tentatives de but de l'équipe néerlandaise, tout en restant vigilant face au danger.

But contre son camp malheureux de Wellenreuther

Les Werkself ont rapidement riposté avec une attaque tranchante, magistralement orchestrée par Victor Boniface. Il a gracieusement contourné deux adversaires, offrant une passe ingénieuse à Frimpong, laissant Grimaldo marquer le but d'ouverture. Plus tard, Wirtz a profité d'une passe de Tapsoba pour convertir le filet extérieur avec son tir direct. Le troisième but a été malheureux pour Wellenreuther, qui a involontairement envoyé un coup de tête de Tapsoba dans son propre but.

En deuxième mi-temps, Wirtz a lancé un tir longue distance dangereux (51), mais Leverkusen a opté pour une fin calme avec le remplacement de Matej Kovar pour Lukas Hradecky. Après avoir réussi à bloquer le tir de Quentin Timber (55), Boniface a tenté courageusement de marquer depuis le milieu de terrain.

À environ 70 minutes, Alonso a retiré Wirtz du terrain, et Leverkusen a évité de justesse plusieurs situations potentiellement décisives, aboutissant à un but annulé en raison de la position hors-jeu (73) avec Ayase Ueda sur le point de marquer.

La performance impressionnante de Wirtz dans la Ligue des champions a continué de faire la une des journaux, alors que Bayer Leverkusen se préparait à affronter l'AC Milan lors de son prochain match. despite having missed the 2022/23 Champions League season due to an injury, Wirtz proved his worth in the prestigious competition, scoring crucial goals and establishing himself as a formidable player.

After his memorable brace against Feyenoord Rotterdam, Wirtz aimed to replicate his success in the Champions League, eager to secure his place as one of the competition's Champions League Champions League champions.

Lire aussi: