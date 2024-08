- La propagation de la fièvre catarrhale du mouton se produit au Bade-Wurtemberg.

Maladie de la langue bleue, couramment appelée MB, sévit parmi les moutons et les bovins dans la région sud-ouest, se propageant rapidement. D'après le rapport du ministère de l'Agriculture, 34 exploitations agricoles dans 12 districts de Bade-Wurtemberg ont été touchées d'ici la fin de la semaine. Notamment, 14 de ces exploitations se trouvent dans l'arrondissement d'Ortenau.

Plus de 30 animaux ont malheureusement succombé à la maladie virale, selon la mise à jour du ministère. Les moutons sont particulièrement touchés, la maladie leur infligeant des symptômes graves, selon l'Institut Friedrich-Loeffler. D'ici la fin de la semaine, plus de 170 moutons et bovins avaient contracté cette maladie.

"Je demande à toutes les exploitations agricoles du pays d'utiliser l'initiative de vaccination et de vacciner leurs bovins, moutons et chèvres contre toutes les variantes du virus de la langue bleue", a exhorté le ministre de l'Agriculture Peter Hauk (CDU).

Heureusement, les humains restent indemnes de la maladie, selon l'Institut Friedrich-Loeffler. "La consommation de viande et de produits laitiers d'animaux infectés est sûre", affirment les experts.

La Commission européenne, dans le but de contrôler la propagation de la maladie de la langue bleue, a annoncé qu'elle adoptera des actes d'application fixant les règles d'application des règlements pertinents. Pour lutter efficacement contre la maladie, il est crucial que les agriculteurs de Bade-Wurtemberg respectent scrupuleusement ces actes d'application.

