La prolifération des mines terrestres entrave la croissance économique de l'Ukraine.

18:07 Premier décès dans la région de Moscou suite aux attaques de drones ukrainiensDans des attaques de drones ukrainiens significatives, le premier décès a été enregistré dans la région de Moscou. Le gouverneur régional Andrei Vorobyov a annoncé sur Telegram qu'une femme de 46 ans avait péri après que son immeuble ait été touché par un drone à Ramenskoye, situé aux abords sud de la capitale.

18:43 Moscou justifie les opérations militaires en réponse aux attaques de drones ukrainiensSuite aux dernières attaques de drones ukrainiens visant Moscou, le Kremlin estime justifié de poursuivre sa campagne militaire. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a exprimé cette position aux agences de presse russes, déclarant : "Nous devons poursuivre l'opération militaire spéciale pour nous protéger de tels incidents." Une femme a été tuée dans un bâtiment résidentiel lors des attaques de la nuit. Bien que les pertes civiles continuent d'augmenter quotidiennement en Ukraine en raison des attaques de drones ou de missiles russes, Peskov qualifie la frappe mortelle ukrainienne de "l'essence du régime de Kiev".

19:27 Baerbock peu optimiste quant à la reprise des pourparlers de paix avec PoutineLa ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock est sceptique quant à la reprise des pourparlers de paix avec le président russe Vladimir Poutine pour mettre fin à l'invasion de l'Ukraine qui dure presque deux ans et demi. Baerbock a souligné lors d'une réunion avec son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar à Berlin : "Chaque initiative de paix proposée internationalement a été accueillie par 'plus de terreur, plus de souffrances, plus de morts' de la part russe", et que la réponse de Poutine a toujours été "au lieu de négocier, je veux continuer à détruire l'Ukraine". Baerbock met en garde contre l'optimisme excessif, car le conflit russe se déroule sur plusieurs fronts.

20:11 Kyiv se prépare pour l'hiver le plus rude depuis le début de la guerre en UkraineCompte tenu des dommages infligés au secteur de l'énergie, le gouvernement ukrainien s'attend à un hiver très rude depuis le début de la guerre. Assurer une fourniture d'énergie stable pendant la prochaine saison de chauffage sera un défi, selon le Premier ministre Denys Shmyhal à Kyiv. Il a reconnu : "Nous avons réussi à négocier trois saisons de chauffage." L'hiver prochain ne sera pas plus facile, mais il pourrait bien être le plus difficile. L'Ukraine acquiert de l'équipement pour son secteur de l'énergie auprès de sources du monde entier et s'efforce de restaurer les centrales électriques endommagées. Pour renforcer la résilience du système énergétique, il sera organisé de manière plus décentralisée. Shmyhal a également souligné : "Nous renforçons également l'autonomie des infrastructures critiques."

17:23 Poutine : la Russie doit être prête à repousser l'agression militaire de toutes parts

Lors de son discours aux participants de l'exercice stratégique de commandement "Océan-2024", le président russe Vladimir Poutine a souligné la nécessité pour la Russie d'être prête à repousser toute agression militaire potentielle de toutes parts. "La Russie doit être prête à toutes les éventualités. Nos forces armées doivent protéger la souveraineté et les intérêts nationaux de la Russie de manière fiable et repousser toute agression militaire de toutes parts, y compris dans l'océan et les zones maritimes", a déclaré Poutine à l'agence de presse russe Tass. Il a ajouté : "La marine joue un rôle crucial dans l'accomplissement de cette tâche."

16:51 Berlin, Paris et Londres préparent également des sanctions contre l'IranL'Allemagne, la France et le Royaume-Uni condamnent la livraison de missiles balistiques iraniens à la Russie. Ils ont déclaré dans un communiqué conjoint : "C'est un autre exemple du soutien militaire de l'Iran à l'agression russe contre l'Ukraine." Les missiles iraniens pourraient potentiellement atteindre le territoire européen, aggravant les souffrances de la population ukrainienne. Ce processus représente une escalade non seulement pour l'Iran, mais aussi pour la Russie et constitue une menace directe pour la sécurité européenne. Ils avaient précédemment mis en garde l'Iran contre un tel mouvement et vont maintenant imposer des sanctions, telles que la suspension des accords bilatéraux de transport aérien. Iran Air figure également sur la liste des sanctions. Ils imposeront également des sanctions contre les personnes et les organisations impliquées dans le processus. Auparavant, les États-Unis avaient accusé l'Iran de fournir des armes à la Russie pour sa guerre en Ukraine et avaient annoncé de nouvelles sanctions contre Téhéran.

16:32 Shoigu exclut toute négociation avec l'Ukraine sans retrait des troupes russesLe secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, exclut toute négociation avec l'Ukraine sans leur retrait des territoires russes. "Tant qu'ils n'ont pas évacué nos territoires, nous ne mènerons naturellement pas de pourparlers avec eux sur les négociations", a déclaré Shoigu à la télévision d'État russe. Depuis début août, les forces ukrainiennes sont

15:13 Riga Renforce les Mesures de Sécurité Frontalière jusqu'à la Fin de l'AnnéeLa Lituanie va continuer à renforcer sa sécurité frontalière avec la Biélorussie jusqu'à la fin de l'année en raison de préoccupations pour la sécurité. Le gouvernement de cette nation balte de l'UE et de l'OTAN a pris cette décision à Riga. La raison en est le nombre toujours élevé de tentatives illégales de franchir la frontière. L'extension des mesures de sécurité spéciales, qui étaient initially prévues pour se terminer en septembre, tient également compte du facteur de risque supplémentaire que représente le conflit en cours de la Russie avec l'Ukraine, une menace soutenue par la direction autoritaire de Minsk. Avec ces nouvelles mesures, la patrouille frontalière obtiendra des pouvoirs supplémentaires dans six zones dans la partie est de la nation balte de l'UE et de l'OTAN.

14:47 L'Ukraine Augmente sa Production d'Armes cette AnnéeSelon les statistiques officielles du gouvernement ukrainien, le pays a presque doublé sa production d'armes pendant les huit premiers mois de 2024 par rapport à 2023. "Au cours des six premiers mois de cette année, nous avons produit deux fois plus d'armes que ce que nous avons fait en 2023", a annoncé le Premier ministre Denys Shmyhal à Kyiv. L'Ukraine prévoit de fabriquer plus d'un million de drones d'ici la fin de l'année. "Nous progressons. Notre production de drones augmente", a déclaré Shmyhal.

14:23 Analyste Militaire Loue la "Stratégie" du Chancelier ScholzLe chancelier Scholz propose de négocier la paix avec la Russie. Cette initiative est accueillie avec une critique significative de certains cercles politiques. Cependant, l'analyste militaire Ralph Thiele soutient le plan du Chancelier et plaide pour l'urgence. Après l'offensive de Kursk, l'Ukraine fait face à une percée potentielle dans ses lignes de défense.

13:52 L'Institut Kiel pour l'Économie Mondiale Avertit : Budget de la Défense "Insuffisant"Le budget de la défense du gouvernement allemand est considéré comme "insuffisant" compte tenu de la menace que représente la Russie, selon les chercheurs de l'Institut Kiel pour l'Économie Mondiale. "Malgré le discours sur un 'changement de cap', l'écart entre les capacités militaires de l'Allemagne et de la Russie continue de se creuser", explique l'institut. Les chercheurs plaident pour un budget de la défense permanent d'au moins 100 milliards d'euros. "La Russie devient de plus en plus une menace pour la sécurité de l'OTAN", déclare l'auteur de l'étude Guntram Wolff. "En même temps, nous faisons très peu de progrès avec la construction nécessaire pour la dissuasion." Actuellement, le gouvernement allemand a peine à remplacer les armes envoyées en Ukraine. Les stocks de systèmes de défense aérienne et d'obusiers d'artillerie sont même considérablement épuisés.

12:25 "Distinction Notable" entre Poutine et LavrovL'Ukraine a demandé à plusieurs reprises à l'UE et aux États-Unis de permettre l'utilisation d'armes sur le territoire russe. Maintenant, les Pays-Bas ont accordé l'autorisation, y compris les avions de chasse promis.

12:59 La Russie Revendique la Capture de Quatre Villages de Plus dans le DonetskSelon les rapports militaires russes, quatre villages de plus dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, ont été capturés. Le groupe du Sud a saisi Krasnohoriwka et Hryhoriwka, le groupe de l'Est a pris Wodjane, et le groupe central a saisi Halyzyniwka, selon le ministère de la Défense russe. Cependant, ces allégations ne peuvent pas être indépendamment vérifiées. Les observateurs militaires ukrainiens ont au moins identifié trois des villages touchés - tous sauf Hryhoriwka - comme occupés. L'Ukraine est actuellement sous une pression immense sur le front est.

12:20 Moscou Reconnaît un seul Partenaire de NégociationEn juin, une conférence de paix a eu lieu en Suisse sans la participation de la Russie. Maintenant, le chancelier allemand Olaf Scholz a indiqué sa volonté de négocier avec le président russe Vladimir Poutine. Cependant, comment le Kremlin répond-il ? Selon le correspondant de ntv Rainer Munz, le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov montre des signes diplomatiques, mais pas envers l'Europe.

11:50 Kyiv : La Russie Utilise de Plus en Plus les Armes ChimiquesLes officiels ukrainiens avertissent que les forces russes en Ukraine utilisent de plus en plus les armes chimiques. Le commandement militaire ukrainien a écrit sur Facebook que les forces russes ont utilisé des munitions contenant des substances chimiques hazardous et des agents de guerre chimique 447 fois en août seul, et 4 035 fois entre le 15 février 2023 et le 24 août 2024. Le commandement militaire ukrainien a également déclaré que les troupes russes livrent des munitions contenant des agents de guerre chimique interdits et utilisent des composés chimiques non identifiés. Il a également déclaré : "De cette manière, la Russie viole flagrantement les règles de la guerre et ignore les normes et les engagements de la Convention sur l'interdiction du développement, de la production, de l'accumulation et de l'utilisation des armes chimiques et sur leur destruction."

11:19 Bureau du Président à Kyiv : Permission d'Attaquer les Dépôts d'Armes RussesLe chef du bureau présidentiel ukrainien met en avant la demande de son pays à ses alliés occidentaux de donner la permission d'attaquer les dépôts d'armes russes. Andriy Yermak a expliqué qu'il est nécessaire d'attaquer les dépôts de roquettes en Russie. "La défense n'est pas une escalade." Il s'agit d'utiliser des armes occidentales pour prévenir la terreur, a écrit Yermak sur Telegram. Les pays occidentaux sont hésitants à donner à l'Ukraine la permission d'utiliser les armes qu'ils ont fournies sur le territoire russe, invoquant des préoccupations quant à être entraînés dans le conflit.

10:27 Dépouillement du Statut de Modèle de Rôle : le Mariage du Défenseur des Droits de l'Enfant de Poutine avec un MilliardaireAutrefois considérée comme l'incarnation de la féminité russe, Maria Lwowa-Belova, défenseure des droits de l'enfant en Russie, était mariée à un prêtre orthodoxe depuis 2003. Ensemble, ils parlaient de valeurs conservatrices, de foi et de leur expérience d'élever de nombreux enfants dans les médias de propagande. Cependant, dans un retournement de situation inattendu, Lwowa-Belova a été inculpée par la Cour pénale internationale en 2023, avec le leader du Kremlin Vladimir Poutine, pour la déportation illégale d'enfants d'Ukraine. Les rumeurs ont circulé selon lesquelles ses valeurs traditionnelles, en particulier sa relation avec son mari prêtre, s'estompaient. Ce week-end, Lwowa-Belova a échangé ses vœux avec le milliardaire Konstantin Malofeew, avec qui elle était en couple depuis un certain temps. Intéressamment, cette relation a conservé une certaine tradition, car Malofeew est le fondateur de la chaîne de télévision chrétienne Tsargrad TV friendly au Kremlin et un défenseur fervent de la monarchie et de la guerre russe.

09:59 Vague d'Attaques venue d'Ukraine : Bilan des Victimes à MoscouUne attaque de drone venue d'Ukraine sur la capitale Moscou a entraîné la mort d'une femme, selon le gouverneur de la région. Des images ont montré des explosions dans des zones résidentielles. Les rapports russes ont également affirmé que 144 drones avaient été interceptés.

09:32 Exercices Navals en Cours : Manœuvres 'Ocean-2024' de la Flotte RusseLa marine russe a lancé des manœuvres stratégiques appelées "Ocean-2024" dans divers bassins d'eau à travers l'étendue du pays. Le ministère de la Défense à Moscou a rapporté que plus de 400 navires de guerre, y compris des sous-marins, et plus de 90 000 personnels d'unités de flotte participeront aux exercices jusqu'au 16 septembre. Les manœuvres ont lieu dans les mers du Pacifique, de l'Arctique, Baltique et Caspienne, ainsi que dans la Méditerranée, où la Russie dispose d'une base dans la ville portuaire syrienne de Tartus.

09:10 Tragédie dans l'Incendie d'Oléoduc : Morts signalées dans la Région de Orenburg en RussieDeux personnes ont perdu la vie dans un incendie sur un oléoduc dans la région russe d'Orenburg, selon un rapport de l'agence de presse TASS. Une enquête sur la cause de l'incident a été lancée, mais la date exacte de l'incendie reste incertaine. Des rapports non vérifiés sur l'incident avaient déjà circulé sur certains canaux Telegram russes lundi.

08:43 Négociations en Suspens : Shoigu Écarte toute Possibilité de Pourparlers avec l'UkraineLa Russie ne négociera pas avec l'Ukraine tant que ses troupes ne se seront pas retirées des territoires russes, selon le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, selon un rapport de TASS. Plus tôt, le porte-parole du Kremlin Peskov avait également écarté toute possibilité de négociations.

08:14 Opérations de Vol Réprises aux Aéroports de MoscouLes opérations de vol ont repris aux aéroports de Moscou Domodedovo, Sheremetyevo et Vnukovo, selon l'autorité aéronautique russe Rosaviatsiya. Des suspensions temporaires ont été mises en place en raison d'attaques de drones ukrainiens dans la région de Moscou.

07:43 Scholz Fixe les Conditions pour la Participation Russe à des Pourparlers de PaixLe chancelier allemand Olaf Scholz lie la participation russe à une éventuelle conférence de paix sur l'Ukraine à des préalables. Lors d'un événement de l'SPD lundi soir, il a insisté sur le soutien militaire nécessaire à l'Ukraine contre l'agresseur russe et sur l'exploration d'une stratégie de sortie de la situation de guerre. Il a plaidé pour une autre conférence de paix avec la participation russe, à condition que la partie supposée y assister ne continue pas simultanément ses attaques. Putin, a-t-il noté, a exprimé le désir de plus de territoire ukrainien pour une résolution pacifique. "Cette situation appelle à de la clarté, de la fermeté et du caractère pour assurer la paix et la sécurité en Europe", a souligné le chancelier Scholz.

07:18 Etiquette Fasciste dans l'Armée Ukrainienne : Kyiv ProtesteL'Ukraine a été perplexe face aux accusations de sentiments pro-russes dans l'armée ukrainienne par le Premier ministre slovaque Robert Fico. Selon Reuters, il a exhorté Kyiv à prendre des mesures pour éradiquer le "fascisme" au sein de son armée. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a publié un communiqué déclarant que "les soldats ukrainiens défendent leur famille, leur foyer et leur terre, ainsi que toute l'Europe et le monde libre contre les envahisseurs russes marqués de la lettre 'Z' - un symbole de l'esthétique fasciste de la Russie moderne". Le communiqué a également mentionné que le peuple ukrainien avait subi "des millions de pertes" dans la lutte contre le nazisme au XXe siècle. L'allégation de "fascisme" de Fico a reflété la propagande russe qui qualifie souvent la direction ukrainienne de nazis. En fait, les partis d'extrême droite ont remporté seulement 2,4 % des voix aux élections ukrainiennes de 2019. L'historien Timothy Snyder voit clairement des traits fascistes dans le régime de Poutine.

06:25 Greenpeace rouvre un bureau à Kyiv pour enquêter sur les atteintes à l'environnement commises par la RussieGreenpeace a rouvert un bureau à Kyiv. L'objectif est d'accélérer les projets de reconstruction en Ukraine et de faire la lumière sur les atteintes à l'environnement causées par l'agression russe, déclare Greenpeace. Ils travaillent déjà main dans la main avec des organisations environnementales locales pour atteindre cet objectif. "Notre objectif est d'aider l'Ukraine à reconstruire des infrastructures sociales de manière éco-responsable en utilisant les énergies renouvelables du soleil et du vent", déclare la nouvelle directrice du bureau, Natalia Hosak. Greenpeace dénonce régulièrement les dommages environnementaux en Ukraine causés par l'agression russe. Parmi les problèmes, l'organisation surveille notamment la situation de la centrale nucléaire de Zaporijjia sous contrôle russe.

06:02 La Russie signale la mort d'un enfant dans la région de MoscouSuite à une attaque de drone ukrainien dans la région de Moscou, les rapports russes font état de la mort d'un enfant. Le gouverneur régional Andrei Vorobyov a partagé cette information via Telegram, indiquant qu'au moins 14 drones ukrainiens avaient été interceptés dans la région de la capitale pendant la nuit. L'un de ces drones a déclenché un incendie, actuellement maîtrisé par les pompiers. "Malheureusement, un enfant de neuf ans a perdu la vie", a confirmé Vorobyov. L'interception d'un autre drone dans la région de la capitale aurait blessé au moins une personne lorsque les débris sont tombés sur un immeuble d'habitation. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a initialement rapporté que 11 drones avaient été interceptés près de la capitale russe.

05:31 L'unité de défense aérienne de Kyiv repousse une attaque de drone russeL'administration militaire de la capitale ukrainienne a annoncé via le service de messagerie Telegram que les unités de défense aérienne de Kyiv ont réussi à repousser une attaque de drone russe.

04:36 Des débris de drone tombent sur une installation énergétique en RussieSelon l'agence de presse russe TASS, des débris de drone abattu par la défense aérienne russe dans la région de Tula ont prétendument touché une installation énergétique. "Il n'y a eu aucun blessé", a déclaré TASS en citant les autorités de Tula. Les opérations et l'approvisionnement en ressources pour les consommateurs ont continué sans interruption. La situation est sous contrôle.

03:29 L'Ukraine lance une attaque de drone sur MoscouAprès l'interception de deux drones ukrainiens au-dessus du district de Domodedovo de Moscou, les services d'urgence ont été envoyés sur le site de l'accident, selon le maire de Moscou, Sergei Sobyanin. Sobyanin n'a pas mentionné de dommages ou de victimes. Le district de Domodedovo, situé à environ 50 kilomètres au sud du Kremlin, abrite l'un des plus grands aéroports de Moscou.

02:17 La défense aérienne russe abat un drone se dirigeant vers MoscouSelon le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, les unités de défense aérienne russe ont abattu un drone se dirigeant vers Moscou. "Les rapports préliminaires indiquent qu'il n'y a eu ni dommages ni victimes là où les débris sont tombés", a déclaré Sobyanin via Telegram. Aucun commentaire n'a été fait du côté ukrainien.

00:12 Zelensky remercie la Suède pour un nouveau paquet d'aideLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié la Suède pour un paquet d'aide défensive d'une valeur de 445 millions de dollars. "Cette aide importante, qui comprend des systèmes de défense aérienne, des armes anti-chars et des fonds pour répondre aux besoins urgents de l'Ukraine, renforcera nos capacités de défense", a déclaré Zelensky sur X. Selon les rapports suédois, le paquet comprend également des pièces de rechange pour les avions de combat Gripen afin de préparer une éventuelle livraison future de ces appareils.

22:17 Le ministère des Affaires étrangères considère la Russie comme la "plus grande menace pour la paix" directement sur le flanc est de l'OTANSuite aux incursions de drones russes en Latvia et en Roumanie, le ministère des Affaires étrangères a qualifié la Russie sous la présidence de Vladimir Poutine de "plus grande menace pour la paix et la sécurité". "Malheureusement, la Russie de Poutine est actuellement la plus grande menace pour la paix et la sécurité directement sur le flanc est de l'OTAN", a écrit le ministère sur X. "Cela a été démontré une fois de plus, en particulier par les incidents de drones en Roumanie et en Latvia." "Nous collaborons avec nos partenaires de l'alliance et nous sommes à leurs côtés", a ajouté le ministère des Affaires étrangères en faisant référence aux drones. Au cours du week-end, les membres de l'OTAN et de l'UE, la Latvia et la Roumanie, ont each

