La progression de Schalker vise à éviter une catastrophe contre Cologne.

Schalke 04 est confronté à une longue période en 2. Bundesliga. Depuis leur victoire 5-1 contre Braunschweig lors du premier match, ils n'ont pas réussi à remporter de victoire. Ils ont réussi à se remettre contre 1. FC Köln, mais il était trop tard après avoir été menés 0-3. Pendant ce temps, Paderborn a trébuché contre Ulm, et Braunschweig n'a pas réussi à obtenir de points contre KSC.

FC Schalke 04 - 1. FC Köln 1:3 (0:2)

Un public massif, une victoire impressionnante : le promu 1. FC Köln a montré des signes d'amélioration en 2. Bundesliga après un début difficile et a fermement démontré sa volonté de remonter immédiatement. Dans le classique de Bundesliga contre Schalke 04, les Rhénans ont remporté une victoire 3:1 (2:0) lors de leur première rencontre à un niveau inférieur et ont grimpé à la sixième place du classement. Despite a fantastic atmosphere with the second-highest attendance of the German football weekend, Schalke found themselves looking downwards once again, just like last year.

Devant 61,624 spectateurs dans un Veltins Arena complet, Damion Downs (25'), Linton Maina (45'+1) et Tim Lemperle (46') ont marqué une autre victoire pour FC. Les trois fois champions d'Allemagne ont dominé le jeu contre les Royaux Bleus, qui ont dû se battre pour leur survie pendant une grande partie de la saison précédente et ont connu un autre tour de changements d'effectif en été. Le capitaine Kenan Karaman a réduit l'écart depuis le point de penalty (66') après une faute sur Amin Younes. Avec seulement quatre points en quatre matchs, la zone de relégation semble dangereusement proche.

Avant la première rencontre des clubs traditionnels en deuxième division après 90 matchs de Bundesliga, l'entraîneur de Schalke Karel Geraerts considérait FC comme les favoris clairs. Son homologue Gerhard Struber a loué les Royaux Bleus en tant que "équipe avec une qualité individuelle exceptionnellement élevée". L'évaluation de Geraerts s'est avérée juste, car le côté de Cologne, qui s'est renforcé grâce à leur interdiction de transfert, a joué plus cohérent - Despite the absence of regular starter, captain Timo Hübers, due to illness.

Geraerts a réussi à faire revenir Ron Schallenberg en défense centrale après la fin de sa suspension, mais il n'a pas réussi à apporter de la stabilité à la défense, qui s'est une fois de plus avérée être un point faible pour les Royaux Bleus.

Les deux entraîneurs attendaient un début énergique avec des occasions précoces pour l'équipe locale par Tobias Mohr (3') et Downs pour Cologne (7'). FC a proposé un jeu plus élaboré, mais Schalke était l'équipe la plus proactive au début. Les deux gardiens ont été mis à contribution : Urbig a dû plonger pour sauver un tir enroulé du capitaine de S04 Karaman (17'), et Heekeren a bloqué une tête de l'inattendu Eric Martel (20').

Juste après la première pause pour boisson, le gardien des Royaux Bleus était impuissant lorsque le ballon est revenu directement après sa maladroite sortie, et Downs a donné l'avantage aux visiteurs avec une passe astucieuse de Maina. La supériorité des visiteurs est devenue de plus en plus apparente : le but de Maina était le résultat d'un beau un-deux avec Heekeren, et Lemperle a assuré le troisième but dans une finition sans opposition après une contre-attaque rapide peu après la reprise.

Eintracht Braunschweig - Karlsruher SC 1:2 (1:0)

Karlsruher SC Maintains momentum, Remains in Top Group - Karlsruher SC a poursuivi sa série réussie en battant 2:1 (0:1) l'Eintracht Braunschweig qui lutte, obtenant ainsi sa troisième victoire en quatre matchs. Ermin Bicakcic a donné l'avantage

SC Paderborn - SSV Ulm 0:0 (0:0) - Le SSV Ulm décroche son premier point en 2. Bundesliga en tenant en échec SC Paderborn, empêchant ce dernier de revenir en tête du classement. Grâce à une solide prestation défensive, l'équipe de l'entraîneur Thomas Wöhrle a mérité le match nul. Bien que dominant en possession, Paderborn a eu du mal à percer la défense vigilante d'Ulm, commettant de nombreuses pertes de balle. Ulm a exploité ces occasions pour lancer de rapides contre-attaques, Semir Telalovic se montrant particulièrement actif. Boevink a sauvé un tir de Telalovic (27') et a envoyé sa tête au-dessus du but de Paderborn (37'). Paderborn a contrôlé le match mais n'a créé du danger qu'en deuxième période, avec une tête de Curda hors cadre (61'). Le match a perdu de l'intensité en raison de nombreux fautes et remplacements. Kostons a manqué une occasion tardive pour Paderborn (90.+5).

Malgré les efforts de Paderborn pour retrouver la première place, ils ont été tenus en échec par le SSV Ulm, permettant à Ulm d'obtenir son premier point en 2. Bundesliga.

