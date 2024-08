- La progéniture des crocodiles philippins au zoo de Cologne

Au zoo de Cologne, il y a un nouveau venu parmi les crocodiles philippins en danger critique. Entre mi-juillet et fin août, trois petits sont apparus, comme l'a annoncé le zoo. Vous pouvez maintenant les apercevoir avec leur mère dans la zone de nidification de l'enclos des crocodiles.

En Allemagne, seuls deux crocodiles philippins adultes ont leur demeure - Pinoy et Mindo, le couple du zoo de Cologne. En fin de décembre, les soigneurs ont réussi à les réunir dans le but de se reproduire, bien que ces animaux soient normalement séparés en dehors de la saison de reproduction, car ils sont solitaires et sensibles aux autres. Le 19 avril, la femelle a pondu ses œufs après une période de construction de nid et de soins méticuleux, comme il a été rapporté. Le premier petit crocodile est sorti le 8 juillet, suivi de deux autres à la fin du mois.

Une surprise pendant l'éclosion

Une petite surprise lors de l'éclosion du premier : la mère a transporté le nouveau-né, ainsi que la coquille, dans l'eau pour l'aider à se libérer. Ce comportement inhabituel, appelé transport buccal, était inconnu à l'état sauvage, selon le zoo.

Les petits nés représentent la troisième reproduction naturelle réussie de crocodiles à Cologne. Cela signifie que les jeunes crocodiles peuvent grandir avec leur mère, bien adaptés pour être réintroduits à l'état sauvage. Le zoo prévoit de renvoyer les trois petits, comme leurs prédécesseurs, aux Philippines. À l'âge d'environ 1,5 à 2 ans, ils sont prévus pour être réintroduits dans le pays d'Asie du Sud-Est pour contribuer à renforcer les populations locales.

Le crocodile philippin est une espèce de taille moyenne originaire des Philippines, en dehors des zoos. Avec moins de 100 individus à l'état sauvage, c'est l'une des espèces de crocodiles les plus rares au monde, selon le zoo de Cologne. Par conséquent, il est classé comme "en danger critique" sur la liste rouge de l'UICN.

Les travailleurs de soin des animaux du zoo surveillent de près la mère et les petits, assurant leurs soins nécessaires pour leur bien-être. L'équipe de travailleurs de soin des animaux a développé un plan spécialisé pour acclimater les petits à leur nouvel environnement avant qu'ils ne soient finalement réintroduits à l'état sauvage.

Lire aussi: