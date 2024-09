La progéniture de John McCAin soutient Harris.

Jimmy McCain, le fils de John McCain, a récemment rompu ses liens avec le Parti républicain et a déclaré son soutien à la candidate démocrate à l'élection présidentielle, Kamala Harris. Dans une interview accordée à CNN, il a expliqué les raisons de son choix, qui sont principalement liées à son désaccord avec les actions de Donald Trump. En particulier, Jimmy a critiqué la visite de Trump au cimetière national d'Arlington, où il a été accusé d'exploiter l'occasion à des fins politiques.

Trump, qui a déposé une couronne au cimetière en hommage aux soldats américains tués dans une attaque suicide en Afghanistan, aurait eu une altercation avec un employé du cimetière lors de la cérémonie. L'armée a rapporté qu'un membre du personnel avait été brutalement écarté alors qu'il faisait respecter les réglementations du cimetière. L'utilisation de l'événement à des fins de campagne a été largement critiquée.

Jimmy McCain, ancien militaire américain, a exprimé son point de vue sur CNN en déclarant : "ToutThose who serve for a long time understand that Arlington n'est pas à propos de vous. C'est à propos de ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour leur pays." Il a noté que les soldats enterrés au cimetière national ne peuvent pas donner leur consentement pour être utilisés comme décor de campagne.

La querelle de longue date de McCain avec Trump

John McCain, un vétéran renommé de la guerre du Vietnam et sénateur d'Arizona de longue date, était un politique républicain influent jusqu'à son décès. Il était également l'un des critiques les plus en vue de Trump au sein du parti, leur relation étant marquée par une profonde inimitié. Malgré le décès de McCain, Trump n'a pas été invité à ses funérailles. En 2020, la veuve de McCain, Cindy, est montée sur scène lors de la convention démocrate pour soutenir le président Joe Biden. Jusqu'à présent, aucun autre membre de la famille McCain n'a publiquement quitté le Parti républicain.

Meghan McCain, la fille de John, a exprimé son affection pour les membres de sa famille ayant des opinions politiques différentes sur les réseaux sociaux, en déclarant : "J'ai un profond respect pour les opinions politiques divergentes de ma famille entière, et je les aime tous." Elle est restée fidèle à ses racines républicaines et n'a pas l'intention de voter pour Kamala Harris ou Donald Trump lors de l'élection présidentielle du 5 novembre.

L'élection présidentielle américaine de 2024 est un sujet sur lequel Jimmy McCain, après son virage politique, a exprimé son opinion. Malgré la querelle de longue date de son père avec Donald Trump, un autre membre de la famille, Meghan McCain, a déclaré son intention de voter pour un autre candidat lors de l'élection à venir.

Lire aussi: