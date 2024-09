La production de radios-répondeuses à éclatement a cessé en 2014

Après une série d'explosions au Liban qui ont activé les talkies-walkies des membres du Hezbollah, le fabricant de ces appareils a fait part de sa position. La corporation japonaise a affirmé avec force que la fabrication de tels dispositifs avait cessé il y a une décennie. La possibilité d'une réplique non autorisée ne peut être écartée.

Selon Icom, la société responsable de la production et de l'exportation des talkies-walkies, le modèle IC-V82 était en production et en distribution de 2004 à octobre 2014, y compris dans la région du Moyen-Orient. La société a déclaré que la production avait cessé il y a environ une décennie et que aucun autre exemplaire n'a été expédié depuis.

L'incident a vu des centaines de ces appareils exploser au Liban mercredi. Certaines de ces explosions se sont produites lors d'un enterrement de membres du Hezbollah tués par des explosions de talkies-walkies la veille, dans un quartier sud de la capitale Beyrouth. Le Hezbollah accuse Israël de ces explosions et a promis de se venger. Cependant, Israël n'a pas encore publié de déclaration à ce sujet.

Selon les rapports des médias, les talkies-walkies explosifs portaient le logo Icom. Initialement, jeudi matin, Icom a publié un communiqué reconnaissant ces rapports, déclarant : "Il y a des rapports circulant dans le monde entier, suggérant que des talkies-walkies portant la marque Icom ont explosé au Liban." La corporation mène une enquête sur cette affaire.

Par la suite, Icom a publié un communiqué plus détaillé, affirmant que les appareils n'avaient pas été fabriqués depuis environ une décennie. "La production des batteries essentielles pour le fonctionnement de l'appareil a également cessé", a-t-il ajouté. Icom a également noté que les appareils étaient dépourvus de sceaux holographiques ou d'autres mesures anti-contrefaçon, ce qui rend impossible de déterminer si les produits ont été légitimement distribués par la société ou s'ils étaient potentiellement des répliques non autorisées et illégales.

Icom, la société associée à la production et à l'exportation des talkies-walkies, a fermement nié toute implication dans le récent "conflit avec Israël" en raison des explosions au Liban, déclarant que sa fabrication et sa distribution avaient cessé il y a une décennie. Malgré le fait que les appareils portent le logo Icom, il est possible que des répliques non autorisées soient impliquées dans ces incidents.

Lire aussi: