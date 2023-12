La prochaine vague d'activisme vert se concentre sur le golfe du Mexique

L'administration Biden ouvrira mercredi environ 73 millions d'acres dans le golfe du Mexique aux enchères pour l'industrie pétrolière et gazière, la deuxième vente massive de baux cette année et la dernière prévue jusqu'en 2025.

Fréquentes sous les administrations Trump et Obama, ces ventes aux enchères sont devenues un point chaud et très litigieux sous la présidence de Joe Biden.

Candidat à l'élection présidentielle de 2020, Joe Biden s'était engagé à mettre fin aux forages sur les terres et dans les eaux fédérales, avant qu'une série de procès ne vienne annuler la pause qu'avait instaurée son administration en matière de forage. En outre, la loi sur la réduction de l'inflation a lié les ventes de concessions pétrolières et gazières aux ventes de concessions éoliennes en mer, ce qui a rendu une partie du programme climatique de M. Biden impossible à mettre en œuvre sans s'accrocher aux forages pétroliers et gaziers.

M. Biden a supervisé un boom des énergies propres, ont déclaré mardi de hauts responsables de la Maison Blanche chargés de l'économie et du climat. Les chiffres fournis par la Maison Blanche montrent que les investissements dans la construction d'installations manufacturières ont apporté la plus grande contribution à la croissance du PIB depuis que le Bureau of Economic Analysis a commencé à suivre les données il y a environ soixante ans, avec 628 milliards de dollars d'investissements dans l'énergie propre et l'industrie manufacturière annoncés aux États-Unis sous la présidence de M. Biden.

"Les investissements dans le domaine du climat et des énergies propres dépassent l'ensemble des investissements, qui ont été très importants", a déclaré mardi à la presse Lael Brainard, directrice du Conseil économique national.

Mais M. Biden a également présidé à l'atteinte de nouveaux sommets en matière de production pétrolière : Les exportations américaines de pétrole ont atteint un nouveau record cette année, dépassant même les exportations sous l'ancien président Donald Trump. Certains défenseurs du climat avertissent que cette dynamique pourrait mettre en péril le président auprès des jeunes électeurs à l'approche des élections de 2024.

"Ces projets de forage ont un impact massif sur notre capacité à éliminer progressivement les combustibles fossiles à l'échelle requise", a déclaré Michele Weindling, directrice politique de Sunrise, à CNN. "Ce que nous observons, c'est que l'administration continue de perdre sa crédibilité auprès des jeunes électeurs lorsque M. Biden essaie de marcher sur les deux tableaux.

À l'approche de 2023, les militants et les groupes de défense de l'environnement se concentrent de plus en plus sur le golfe du Mexique, où sont concentrées la plupart des activités de forage en mer des États-Unis. La région pourrait également accueillir un projet massif de gaz naturel liquéfié, connu sous le nom de CP2, qui permettrait d'expédier du gaz américain vers des pays étrangers.

Ali Zaidi, conseiller national de la Maison Blanche pour les questions climatiques, a déclaré aux journalistes que M. Biden "s'est attaqué à la crise (climatique) comme les jeunes l'ont demandé avec insistance" en "offrant non seulement des emplois, mais aussi la justice".

"Si la question est de savoir pourquoi les jeunes veulent plus, il suffit d'examiner la science du changement climatique, a déclaré M. Zaidi. "Il y a un acharnement dans l'action climatique".

Les responsables de la Maison Blanche ont été invités à expliquer comment les nouveaux investissements dans les énergies propres s'accordent avec le fait que la production pétrolière américaine a également atteint des niveaux record cette année, ce qui va à l'encontre des objectifs de M. Biden en matière de lutte contre le changement climatique.

"Les États-Unis ont continué à développer diverses formes de production d'énergie", a déclaré M. Zaidi. "Nous devons, dans le cadre de notre approche globale du climat, nous détourner des combustibles fossiles à l'échelle mondiale.

Une vente de baux controversée

La vente des concessions pétrolières et gazières de mercredi a été retardée pendant des mois en raison de la découverte du rorqual de Rice, une nouvelle espèce de baleine en voie de disparition dans le golfe du Mexique.

Après la découverte de la baleine dans le golfe il y a environ deux ans, le ministère de l'intérieur de M. Biden a d'abord cherché à réduire la taille de sa vente de concessions pétrolières et gazières afin de protéger l'habitat de la baleine et de mettre en place des vitesses de navigation plus lentes dans certaines zones du golfe. Mais après avoir perdu en justice, la superficie initiale de 73 millions d'acres a été rétablie.

Le golfe du Mexique est l'épicentre de l'industrie pétrolière et gazière offshore américaine. Il est également beaucoup plus pollué qu'on ne le pensait, selon une étude scientifique de l'université du Michigan. Les chercheurs ont constaté que l'impact des forages pétroliers et gaziers sur le climat était deux fois plus important que les estimations officielles du gouvernement, en raison des niveaux élevés de méthane, un puissant gaz à effet de serre plus de 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone au cours des deux premières décennies de sa présence dans l'atmosphère. Le méthane est le principal ingrédient du gaz naturel.

Les groupes de défense de l'environnement poursuivent leurs efforts pour empêcher cette vente de baux et une vente similaire qui a eu lieu en mars. Même si la loi sur la réduction de l'inflation lie les ventes aux enchères de pétrole et de gaz aux ventes de baux pour l'éolien en mer, les avocats spécialistes de l'environnement soutiennent que la vaste superficie pourrait être modifiée par l'administration Biden.

Il n'y a "certainement rien dans cette loi qui exige une vente de baux de cette ampleur dans le golfe", a déclaré à CNN George Torgun, avocat principal de l'association de défense de l'environnement Earthjustice. "Nous continuons à verrouiller la production de combustibles fossiles pour plusieurs décennies à venir, ce qui, comme nous le savons, est exactement le contraire de ce que nous devrions faire.

Les groupes de défense de l'environnement du Golfe et du pays font également pression sur l'administration Biden pour qu'elle n'approuve pas les futurs terminaux d'exportation de l'abondant gaz naturel liquéfié des États-Unis vers des pays étrangers, arguant que cela augmente les émissions américaines pour les décennies à venir.

"Il est important que nous commencions à nous éloigner de cette économie d'énergie sale en général", a déclaré à CNN Raleigh Hoke, directeur de campagne pour l'association Healthy Gulf. "Malgré ce que dit l'industrie, le méthane est une source d'énergie sale.

M. Torgun a déclaré que les vagues de chaleur historiques qui brûlent les eaux de l'océan Atlantique ont été citées dans les mémoires juridiques de l'association qui s'oppose à l'augmentation des forages pétroliers et gaziers.

"Cela a certainement coloré notre plainte à la suite d'un été mouvementé dans tous les États-Unis", a déclaré M. Torgun. "Il s'agit d'un été record pour le climat aux États-Unis et dans le monde.

Source: edition.cnn.com