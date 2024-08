- La prochaine soirée s'appelle "Dance the Globe", prévue pour juillet 2025.

L'événement tech "Dance The Globe" est prévu pour revenir à Berlin l'année prochaine. Selon les organisateurs, "Le 12 juillet 2025, nous sommes de retour dans les rues - plus forts et plus déterminés que jamais." Étant donné que l'héritage techno de Berlin est maintenant reconnu comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l'Allemagne, l'objectif est de continuer à plaider en faveur de sa préservation et de sa reconnaissance.

Le week-end dernier, "Dance The Globe" a eu lieu dans le Tiergarten de Berlin, dirigé par le fondateur de Loveparade, Dr. Motte, aux côtés d'environ 300 artistes et 30 chars. Selon les organisateurs, plus de 380 000 personnes ont participé à cette immense rave diurne. Les rapports indiquent que la zone entre la colonne de la Victoire et la Porte de Brandebourg n'était pas entirely remplie, mais de nombreuses personnes étaient présentes tout au long de la journée.

Les planificateurs du Festival Technologique se concentrent sur la préservation de l'environnement et la gestion des déchets, comme mentionné précédemment. Cette année, ils ont encouragé une initiative de nettoyage dans le Tiergarten, avec environ 90 personnes participantes. Dans l'ensemble, les organisateurs affirment que les participants ont généré 107 mètres cubes de déchets - considérablement moins que l'année précédente. Selon le département de nettoyage des rues de Berlin (BSR), environ 145 mètres cubes (2022 : environ 135 mètres cubes) ont été collectés en 2023.

During the "Dance The Globe" event, various artists played their music on multiple floats, creating a lively atmosphere. To preserve Berlin's techno heritage, organizers plan to incorporate music sessions in their future events, emphasizing its importance as intangible cultural heritage.

