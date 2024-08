- La prochaine représentation mettra en valeur une approche fraîche et distincte.

Double Emploi pour Sebastian Pufpaff (47) : Au lieu de simplement présenter "TV total" une fois par semaine en hiver, Sebastian Pufpaff a maintenant un deuxième contrat. ProSieben a confirmé ce changement le 29 août.

L'émission classique imaginée par Stefan Raab (57), que Pufpaff dirige depuis novembre 2021, continuera de diffuser en prime time le mercredi soir. Cependant, une "TV total" jumeau sera également diffusée chaque semaine, partageant le créneau horaire de 20h15, un autre jour de la semaine. Pour l'instant, ProSieben n'a pas précisé quel jour ce sera.

"TV total" avec un Twist

"Double prime time, double ProSieben, une fois la traditionnelle 'TV total', une fois avec un twist", a déclaré Pufpaff dans un communiqué de la chaîne. "TV total se voit attribuer un jumeau, bien sûr avec le charme, l'esprit et l'humour de 'TV total'. Mais avec un nouveau et distinct goût." Cependant, les détails sur la manière dont les émissions jumelles différeront du programme original restent à découvrir.

Pour l'instant, les émissions jumelles ne sont prévues que pour la saison d'hiver et ne sont pas prolongées au-delà. Hannes Hiller, directeur de la chaîne ProSieben, a expliqué la raison de cette décision : "Given the show's strong ratings, it makes perfect sense to dedicate another evening to Sebastian Pufpaff during the winter." According to the release, the most successful episode of the year attracted 3.1 million viewers. According to insights from the industry service "DWDL", the "TV Total" duo might debut at the end of November or early December.

La première personne à présenter l'émission classique "TV total" est Stefan Raab. Malgré la diffusion d'une émission jumelle au même créneau horaire, le programme original avec Pufpaff sera toujours diffusé le mercredi soir.

Lire aussi: