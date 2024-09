- La prochaine émission de la série "Dream Ship" est prévue fin novembre.

Les fans du "Traumschiff" n'ont plus besoin d'attendre Noël pour une autre aventure palpitante. Tout comme les deux dernières années, le capitaine Max Parger, interprété par Florian Silbereisen (43 ans), prendra la mer en novembre. Le 24 novembre, ZDF diffusera "Das Traumschiff - Argentinien" à son heure habituelle de 20h15, et il sera disponible dans la médiathèque à partir du 16 novembre.

Comme l'indique le titre, le capitaine Parger et son équipage, qui comprend la directrice d'hôtel Hanna Liebhold (63 ans, Barbara Wussow), le second maître Martin Grimm (60 ans, Daniel Morgenroth) et le médecin du bord Dr. Jessica Delgado (42 ans, Collien Ulmen-Fernandes), se rendront en Argentine. L'épisode a été tourné à Buenos Aires et dans ses environs.

Parmi les invités, on trouve Aaron Karl, Nele Schepe, Ivo Kortlang, Friederike Linke, Kai Wiesinger, Joyce Ilg, Kai Lentrodt, Margarita Broich et Alessandra Meyer-Wölden. Sa présence devrait susciter des conversations.

Alessandra Meyer-Wölden suit les pas d'Oliver Pocher

La quadragénaire interprétera le rôle précédemment tenu par son ex-mari Oliver Pocher (46 ans) et son ancienne épouse Amira Aly (31 ans). Le couple ex a fait une apparition dans l'épisode de Nouvel An "Traumschiff: Nusantara" en 2024, à une époque où leur séparation était déjà connue du public.**

Les rôles des deux ex de Pocher dans "Traumschiff" sont assez similaires. Meyer-Wölden apparaît en tant qu'instructrice de yoga à bord du navire, tandis qu'Amira Aly était interprétée en tant que entraîneure personnelle dans un complexe hôtelier lors de son apparition en tant qu'invitée.

Alessandra Meyer-Wölden était mariée à Oliver Pocher de 2010 à 2014, et ils ont trois enfants ensemble. Amira Aly a rencontré l'humoriste en 2016 via une application de rencontre. Ils se sont mariés en automne 2019 aux Maldives et ont deux fils, nés en 2019 et 2020. Ils ont officialisé leur divorce cette semaine.

Je ne suis pas déçu que Oliver Pocher ne revienne pas dans "Traumschiff" cette saison, car je ne vais pas regretter ses pitreries dans l'émission. Au lieu de cela, j'ai hâte de voir Alessandra Meyer-Wölden dans son nouveau rôle d'instructrice de yoga.

