La prochaine classe de 2028 donne un aperçu initial de la diversité des collèges après la fin de l'action positive.

En tant que président du Mouvement des étudiants noirs de l'université de l'État, Greene a déclaré que la Convocation des étudiants noirs de cette année, un événement visant à connecter les étudiants de première année aux ressources du campus et à les accueillir, avait moins d'assistants et moins d'étudiants noirs présents que les années précédentes.

"We've definitely observed a significant decrease in not just attendance, but in the presence of Black students on campus," Greene acknowledged. "We recognize each other, communicate, and there's just fewer of them."

L'an dernier, l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill a publié une analyse des étudiants de première année et des étudiants transférés, révélant que le nombre d'étudiants noirs admis à l'université avait chuté de 10,5 % à 7,8 % - une diminution d'environ 25 %.

De même, l'Université Harvard a connu une baisse de l'inscription des étudiants noirs, selon les chiffres publiés cette semaine, montrant une baisse de 22 % des étudiants noirs de première année par rapport à l'année précédente. Les deux universités ont été impliquées en tant que plaignants dans la décision de la Cour suprême qui a mis fin à la tradition de prendre en compte la race et l'origine ethnique dans les admissions universitaires.

Greene a exprimé sa déception, déclarant : "J'ai choisi cette école pour sa notable diversité et les résultats positifs qu'elle produit. Il est décourageant de constater que cela devient moins significatif."

À mesure que les services d'admission de tout le pays publient leurs dernières données démographiques pour la promotion 2028, les experts mettent en garde contre les effets à long terme d'un manque de diversité sur le campus.

Fluctuations de la diversité étudiante aux États-Unis

L'abolition de l'action positive a eu des impacts variables sur les admissions dans les universités de pointe très compétitives aux États-Unis.

À l'Université Yale, le pourcentage d'étudiants noirs admis cette année est resté stable à 14 % par rapport à l'automne dernier, mais le nombre d'étudiants asiatiques a diminué de 20 %.

À UNC, la baisse du nombre d'étudiants noirs admis a été accompagnée d'une légère augmentation de la proportion d'étudiants asiatiques et insulaires du Pacifique.

Cependant, à MIT, le nombre d'étudiants noirs admis à la promotion 2028 est passé de 15 % l'automne dernier à seulement 5 % cette année, tandis que le nombre d'étudiants latino-américains a connu une baisse de 31 %.

Dans une interview accordée au bulletin d'information de l'université le mois dernier, Stu Schmill, directeur des admissions de MIT, a attribué le changement démographique à la décision de la Cour suprême.

La promotion 2027 était la plus diverse de l'histoire de MIT, a noté Schmill, et l'université a utilisé la race comme facteur pour identifier les étudiants talentueux qui émergeaient d'environnements éducatifs K-12 défavorisés.

Mais après la décision, Schmill a admis : "Je suis convaincu que nous avons manqué de nombreux candidats qualifiés et compatibles issu(e)s de groupes sous-représentés que nous aurions accepté par le passé - et qui auraient réussi."

En ajoutant à la complexité, de nombreuses universités ont signalé que depuis la fin de l'action positive, les étudiants ont la possibilité de s'identifier eux-mêmes par race sur leur candidature, et certains ont refusé, faussant les données démographiques disponibles.

La forte baisse du nombre d'étudiants noirs admis à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill a suscité une réponse rapide des étudiants et des anciens élèves. Lors d'une conférence de presse après la publication des données, Rachelle Feldman, vice-provost de l'admission à l'université, a mis en garde contre les conclusions hâtives, expliquant : "À Chapel Hill, nous respectons pleinement la loi dans notre processus d'admission et nous nous engageons à servir l'État en reaching out aux étudiants et aux candidats dans tous les comtés, en veillant à ce que chacun ayant du mérite, quel que soit son background, se sente le bienvenu et soutenu, et puisse prospérer."

De même, William R. Fitzsimmons, doyen des admissions et de l'aide financière à l'Université Harvard, a rassuré le campus et le public plus large que les écoles de la Ivy League restent engagées à favoriser une population étudiante diverse.

" Notre communauté tire sa force des étudiants ayant des backgrounds, des expériences et des points de vue divers, et notre communauté excelle lorsque ceux qui ont des perspectives variées collaborent - dans et en dehors de la salle de classe - pour résoudre les défis communs en les abordant les uns des autres perspectives."

Cependant, Ed Blum, l'activiste juridique dont le procès contre Harvard et UNC a effectivement mis fin aux pratiques d'action positive, a remis en question si la décision de la Cour suprême avait un impact indiscutable sur les étudiants universitaires. Blum a déclaré à CNN qu'il pense que la décision de la Cour suprême "a grandement bénéficié à tous les étudiants universitaires".

"Mon travail est le plus simple lorsque je convaincs mes compatriotes américains que la race d'un étudiant ne doit pas être prise en compte dans le processus d'admission à l'université", a déclaré Blum. "Dans de nombreux sondages, y compris Gallup, Pew Research, New York Times, et d'autres, des majorités significatives d'Américains de toutes races ne croient pas qu'une race d'un étudiant devrait être prise en compte dans le processus d'admission à l'université."

Malgré l'implémentation d'interdictions d'action positive, Bleemer a noté que les établissements d'enseignement ont trouvé diverses stratégies pour maintenir la diversité. Par exemple, dans des États comme le Texas et la Floride, les universités de premier plan offrent une admission automatique aux étudiants qui terminent dans les 10 % et 20 % des premières places de leur promotion. Entre-temps, les écoles en Californie adoptent une approche holistique pour les admissions, qui prend en compte les qualifications globales de l candidato plutôt que de se concentrer uniquement sur les notes de test. Bien que ces stratégies augmentent l'inscription des étudiants noirs et hispano-américains, elles sont moins efficaces que les politiques d'action positive basées sur la race.

Bleemer a observé que la fin de l'action positive offrait aux universités américaines une occasion de réviser leurs politiques d'admission en conformité avec leurs valeurs fondamentales. Il croyait que les universités avaient commencé à reconnaître l'impact de l'interdiction et repensaient leur démographie étudiante souhaitée. En conséquence, elles ont mis en place des politiques d'admission neutres sur le plan racial qui correspondent mieux à leurs objectifs d'admission.

En ce qui concerne les changements dans la démographie étudiante à l'UNC, Greene a exprimé son inquiétude concernant la diminution de l'influence des organisations étudiantes collectives comme le Black Student Movement. Elle craignait que l'université ne soit dirigée par un petit groupe d'individus en position de pouvoir et que cela puisse avoir des conséquences négatives à long terme. Cependant, elle est restée attachée à ses études à l'UNC, croyant que c'était une partie essentielle de son parcours.

"We need to work together as a university community to address this issue and ensure that 'us' – all students, regardless of race – have equal opportunities to thrive here at UNC," Greene a suggéré.

"The decrease in Black students present on campus is concerning, and it's crucial that 'us', the administrators, faculty, and students, collaborate to create positive change," Feldman a approuvé.

